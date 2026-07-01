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法人看記憶體擴產 當心供過於求
國際半導體產業協會（SEMI）發布最新報告指出，今年全球記憶體業12吋晶圓廠設備投資額將首度破500億美元大關、達約520億美元（逾新台幣1.6兆元），創新高，年增29%，明年持續看增11%，續寫新猷。
法人分析，這意味各大記憶體廠正搶買設備，積極擴產，雖然印證當下需求火熱，產能供不應求盛況，但業界持續擴產後，也要當心一旦景氣反轉，產能過剩的隱憂。
SEMI報告中指出，在GPU與其他AI加速器對高頻寬記憶體（HBM）及DDR5強勁需求支撐下，預計2026年DRAM設備支出將成長29％、達370億美元。另外，AI部署帶動資料儲存需求增加，3D NAND設備支出預計將成長28％、達140億美元。
SEMI提到，這波成長反映AI持續推動對先進記憶體需求，並受到AI基礎設施、資料中心及次世代運算系統投資增加的支撐。
隨著各大記憶體廠投資潮延續，SEMI預期，明年整體設備投資將年增11%、達570億美元，續寫新猷。
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