陸記憶體大咖示警 牽動台廠…旺宏、華邦、南亞科等警戒
大陸最大、全球前三大編碼型快閃記憶體（NOR Flash）供應商兆易創新發出公告，示警其所屬的存儲晶片產品價格已處於歷史高位，主要產品價格恐出現「相當幅度回落」，對公司毛利率與整體獲利能力不利，並使得經營績效存在下降風險。
在全球主要記憶體業者幾乎全面看多市況，預期缺貨漲價潮將延續至少到2027年之際，兆易創新重磅示警「報價觸頂、面臨下滑風險，不利公司營運」，震驚業界，並牽動旺宏（2337）、華邦、南亞科等台灣同業後市。
兆易創新是催動大陸記憶體產業快速崛起的關鍵廠商，不僅在NOR Flash市場做得有聲有色，並跨足SLC NAND、DDR3、DDR4、LPDDR4X等利基型記憶體，該公司在上海及香港股市掛牌交易，產業地位相當有份量。該公司並有微控制器（MCU）、感測器及車用電子等產品。
兆易創新記憶體產品與旺宏、華邦高度重疊，也和南亞科部分品項正面交鋒。
在此波記憶體市場邁入「超級循環周期」之前，兆易創新曾以價格戰搶單，使得旺宏、華邦等台廠飽受壓力。
如今，兆易創新開示警「報價恐出現相當幅度滑落」第一槍，市場高度關注。
根據兆易創新公告，存儲晶片產業歷來具有明顯的景氣循環特性，隨著宏觀經濟環境、產業周期及市場供需關係變化，未來主要產品價格可能出現相當幅度回落，屆時不僅該公司產品售價將下滑，毛利率也將受到明顯衝擊，進一步影響整體獲利能力，公司經營績效存在下降風險。
在市場一面倒看多記憶體後市，預期報價延續漲勢之際，兆易創新潑了一大桶冷水，業界相當意外。
業界分析，近期記憶體價格飆漲，主要受AI伺服器需求強勁帶動，國際記憶體大廠紛紛將資源轉向高頻寬記憶體（HBM）、高階DRAM及高層數3D NAND晶片等高附加價值產品，排擠成熟製程與利基型記憶體供給，使NOR Flash、SLC NAND及利基型DRAM供應持續吃緊。
不過，兆易創新認為，利基型記憶體市場與主流DRAM、NAND市場不同，下游需求相對穩定，主要應用涵蓋消費電子、工業控制、網通、車用電子等領域，而非手機、PC與伺服器市場。
此次價格大漲，更多是受主流記憶體大廠策略轉向所帶來的間接受惠效應，而非終端需求爆發。
受示警產品報價下跌訊息影響，兆易創新昨（30）日股價在陸、港股市同步下挫，跌幅分別為2.9%、4.2%。
台廠方面，旺宏、南亞科在大盤勁揚1,126點下，均逆勢收黑，旺宏更遭外資大賣逾4萬張，南亞科也遭調節逾1.8萬張；華邦盤中一度挫跌約3%，終場收紅，以207.5元、漲4.5元收市，惟外資大賣近2.2萬張。
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