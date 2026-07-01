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被動元件產業漲價潮 勤凱、雷科有望受惠
被動元件產業漲價潮持續擴大，業界指出，隨著電容、電阻及電感等產品價格走揚，下游客戶提前備貨意願升溫，帶動上游材料與耗材需求同步增溫，包括導電漿料廠勤凱、包材及設備廠雷科等受惠大，後市營運看俏。
業界分析，AI伺服器、高速運算（HPC）、電動車及新能源等應用需求強勁，推升被動元件朝高階、高容值及高可靠度發展，除帶動整體用量增加，也使產業供需持續維持緊俏，在原物料價格居高不下、供給擴充有限下，被動元件廠陸續啟動漲價機制，相關上游供應鏈同步受惠。
其中，勤凱為國內導電漿料大廠，長年深耕銀漿、銅漿等關鍵材料。供應鏈透露，近期銀、銅等原材料價格持續攀升，帶動電感、電阻等產品價格同步調漲，下游客戶因應後續價格變化，已陸續展開策略性提前備料，推升勤凱接單動能升溫，部分產線產能利用率已逼近滿載。
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