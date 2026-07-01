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國巨被動元件漲價 又一波…推升營收、獲利

經濟日報／ 記者李孟珊黃彥宏／台北報導
國巨董事長陳泰銘。 路透
國巨董事長陳泰銘。 路透

市場傳出，被動元件龍頭國巨（2327）通知客戶，自今（1）日起調漲電容器解決方案全系列產品線價格，涵蓋積層陶瓷電容（MLCC）、鋁電解電容、鉭質電容、高分子鋁電容、薄膜電容及超級電容等，是國巨近年來調漲範圍最大一波。

法人預期，由於電容產品約占國巨營收五成，看好此波漲價將有助推升營收與獲利表現，台鏈相關被動元件成員，也將同步得利。

國巨被動元件產品又傳漲價
國巨被動元件產品又傳漲價

業界指出，此次調價主要反映全球製造成本持續攀升，包括地緣政治風險升高、能源價格居高不下，以及金屬、石化等關鍵原材料價格維持高檔，均對被動元件廠帶來龐大成本壓力，國巨過去採取自行吸收成本策略，並透過製程優化、提升效率及供應鏈整合等方式降低衝擊，但近期中東局勢持續緊張、國際運價波動，也使供應鏈不確定性增加，促使廠商陸續啟動價格調整機制。

供應鏈分析，國巨此次調漲產品範圍相當廣泛，其中MLCC主要應用於AI伺服器、智慧手機、PC、車用電子及工業設備；鉭質電容則因具備高可靠度與穩定性，廣泛用於伺服器、基地台及航太設備；鋁電解電容與高分子鋁電容主要應用於電源供應器、AI伺服器及電動車等高功率設備；薄膜電容則多用於新能源、工控與車用市場，至於超級電容則切入儲能、智慧電網及工業控制領域。

國巨董事長陳泰銘已預告，下半年國巨將「非常忙碌」，直言AI產業目前仍在「第二局上半」，受惠AI伺服器與高階運算需求強勁，此外，國巨積極整合主被動元件與半導體，持續擴展車用與高階市場布局，綜效已開始顯現。國巨昨日股價收漲停價1,140元，上漲100元，蓄勢挑戰日前高點1,155元 。

由於近期股價飆漲，國巨昨日晚間驚傳違約交割事件，申報總金額達3,880萬元，這是上市櫃市場今年以來累計第15起重大違約交割案件，顯示近日台股「上沖下洗」的劇烈震盪中，市場資金與情緒極度緊繃，投資人的操作風險正加速累積。

法人強調，隨著AI伺服器、高速運算（HPC）及電動車需求持續擴大，帶動高階被動元件用量與規格同步提升，不僅單機搭載數量增加，對高容值、高耐壓及高可靠度產品需求也明顯攀升，進一步推升整體產能消耗。

營收 國巨

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