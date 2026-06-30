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MIC調查：AI與物流成電商升級關鍵 逾8成消費者依賴綜合型平台

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

資策會產業情報研究所（MIC）30日發布《電商市場趨勢與消費調查》，產業分析師杜芸諮指出，消費者的網購模式已更趨向日常消費型態，對免運與取貨方便性更加重視。

此外，整體環境變化使得消費者的生活成本壓力增加，對價格更敏感，加上近年境外電商以低價策略搶占臺灣電商市場，形成本土電商業者的巨大壓力。綜覽電商產業發展與臺灣消費者意向，「AI」與「物流」將是臺灣電商業者未來競爭力升級的兩大關鍵。

根據資策會MIC調查，消費者期待的電商AI服務前五名，依序為「AI商品比價（68.7%）、AI分析產品細節（39.2%）、AI試穿或試用展示（37.1%）、AI搜尋推薦（35.2%）與AI摘要消費者評論（30.7%）」。

杜芸諮分析，消費者面對資訊量過載的外在環境，對於快速比價的需求攀升，未來電商除了既有搜尋功能，可評估推出「站內AI比價」服務，協助消費者快速比較不同品牌、規格與價格差異，降低其搜尋成本。

除此，可依據客群設計差異化的AI體驗，以女性客群為主的服飾、美妝等電商可評估導入試穿、試用的AI展示服務；以男性為訴求的電商可優先評估提供AI搜尋推薦功能。

取貨方便與配送速度也是消費者關注的另一大重點。資策會MIC調查顯示，消費者網購常用的取貨方式以超取（75.2%）比例最高，更勝於宅配（54.7%），另外，取貨櫃（27.4%）也有6.9%的增幅。

針對臺灣不同區域，東部消費者更青睞超取（91.7%）與宅配（69.4%）；北部消費者更青睞取貨櫃（29.8%），建議業者可依據區域偏好來優化物流策略。

針對下單至到貨的期望時間，針對一般下單，75.8%消費者可接受4天內、約一成期待24小時內；針對快速到貨訂單，67.2%消費者期待在24小時內，其中32.8%期待在12小時內。產業分析師杜芸諮表示，隨著短影音、即時通訊與外送平台的蓬勃發展，消費者已越來越習慣需求被快速滿足，預期對配送速度、服務回應的期待只會愈來愈高。

針對網購品項，資策會MIC調查顯示，消費者網購常買的前五名品類，依序為個人清潔（51.5%）、內外衣著（40.2%）、居家生活用品（36.5%）、美妝保養用品（35%）以及票券（34.6%），其中居家生活用品增幅2.4%。

整體而言，前五名品類與消費者在綜合型電商平台（如momo、PChome）的前五名購買品類完全相同，反映出消費者對綜合型電商平台的日常依賴加深。高達82.2%消費者最常在綜合型電商平台網購，增幅3.6%，與第二名實體零售網購通路（33.9%）與第三方外送平台（16%）差距持續擴大。

杜芸諮表示，物流為國內電商重要護城河，建議業者須視資金與資源，持續強化物流基礎建設，也應善用各自物流差異優勢，連結科技、自動化技術等，以提升在倉儲和配送上的效率與節省成本，而中小電商可尋求第三方簡化系統串接與處理退換貨。

針對AI商務應用發展，國際上已有許多電商業者在客服、支付、銷售等環節導入AI代理應用，並且2026年代理商務開始朝向整合電商生態發展，重塑電商消費場景。

然而，目前國內AI代理尚在發展初期，現階段業者可持續運用AI驅動營運與優化消費者體驗，同時因應未來AI代理成為新流量入口，如何讓AI代理讀得懂、串接需求，以及優先推薦更為重要。

＊調查說明：調查時間為2025年第4季，採網路調查，有效樣本數1,068份，在95%信賴區間下，抽樣誤差±3.0%

電商 AI 物流

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