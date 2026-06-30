PChome旗下Pi錢包傳遭竊取個資 數發部7月1日行政檢查

數位發展部數位產業署表示，對於Settra勒索軟體組織於暗網聲稱已竊取PChome旗下拍付國際資訊股份有限公司（下稱拍付國際，即Pi拍錢包）資料一案，數產署第一時間已掌握相關情資，依個人資料保護法等規定積極應處，將於明日（7月1日）辦理實地行政檢查，維護民眾權益。

數產署進一步指出，對於拍付國際的行政檢查將釐清案情、檢視業者對於個人資料保護的落實作為，並持續追蹤本案個資外洩情形，嚴格督導業者後續資安與管理作為，經調查如發現有違反個資法情事，將依法裁處。

數產署也提醒民眾，個人資料外洩後易遭詐騙集團利用進行詐騙，請拍付國際的使用者在近期要保持警覺，對各項可疑訊息要積極查證，不點擊不明網址，及不輕易提供密碼、驗證碼或身分證字號，嚴加防範，如發現任何可疑情況，請立即撥打165反詐騙諮詢專線查詢，以降低受詐風險。