台灣電商業者 PK「AI」與「物流」！七成五用戶網購取貨首選超商

資策會產業情報研究所（MIC）發布《電商市場趨勢與消費調查》，MIC產業分析師杜芸諮指出，消費者的網購模式已更趨向日常消費型態，對免運與取貨方便性更加重視。此外，整體環境變化使得消費者的生活成本壓力增加，對價格更敏感，加上近年境外電商以低價策略搶占臺灣電商市場，形成本土電商業者的巨大壓力。綜覽電商產業發展與臺灣消費者意向，「AI」與「物流」將是台灣電商業者未來競爭力升級的兩大關鍵。

根據資策會MIC調查，消費者期待的電商AI服務前五名，依序為「AI商品比價（68.7%）、AI分析產品細節（39.2%）、AI試穿或試用展示（37.1%）、AI搜尋推薦（35.2%）與AI摘要消費者評論（30.7%）」。分析師杜芸諮分析，消費者面對資訊量過載的外在環境，對於快速比價的需求攀升，未來電商除了既有搜尋功能，可評估推出「站內AI比價」服務，協助消費者快速比較不同品牌、規格與價格差異，降低其搜尋成本；除此，可依據客群設計差異化的AI體驗，以女性客群為主的服飾、美妝等電商可評估導入試穿、試用的AI展示服務；以男性為訴求的電商可優先評估提供AI搜尋推薦功能。

取貨方便與配送速度也是消費者關注的另一大重點。資策會MIC調查顯示，消費者網購常用的取貨方式以超取（75.2%）比率最高，更勝於宅配（54.7%），另外，取貨櫃（27.4%）也有6.9%的增幅。針對台灣不同區域，東部消費者更青睞超取（91.7%）與宅配（69.4%）；北部消費者更青睞取貨櫃（29.8%），建議業者可依據區域偏好來優化物流策略。針對下單至到貨的期望時間，針對一般下單，75.8%消費者可接受4天內、約一成期待24小時內；針對快速到貨訂單，67.2%消費者期待在24小時內，其中32.8%期待在12小時內。分析師杜芸諮表示，隨著短影音、即時通訊與外送平台的蓬勃發展，消費者已越來越習慣需求被快速滿足，預期對配送速度、服務回應的期待只會愈來愈高。

分析師杜芸諮表示，物流為國內電商重要護城河，建議業者須視資金與資源，持續強化物流基礎建設，也應善用各自物流差異優勢，連結科技、自動化技術等，以提升在倉儲與配送上的效率及節省成本，而中小電商可尋求第三方簡化系統串接與處理退換貨。