缺貨到年底？傳南韓電子級CO2供應吃緊 我業者這樣看

外媒報導傳出，半導體晶圓清洗用的高純度二氧化碳（CO2）供給吃緊，引發三星、SK海力士等業者加價搶購，恐缺貨到年底，國內唯一有能力大量供應的本土業者是東聯（1710）。

對此，國內電子級CO2指標性業者東聯指出，目前韓國高純度二氧化碳供給雖有缺口，但應不致成為長期現象；台灣則因半導體產業產業密度高、純化能力開發較早，CO2供應穩定，產能足以面對市場需求。

韓媒日前報導，因原油供應不穩，南韓石化廠產能利用率下滑，導致高純度CO2庫存緊張，甚至可能缺貨到年底。國內業者則指出，由於台灣半導體產業密集度高，CO2純化技術開發較早，目前國內電子級CO2供應尚未構成缺口。

東聯為率先耕耘高純度電子級CO2的國內業者，目前CO2年產能約23.5萬噸，除半導體外，也應用於食品、工業等領域，其中半導體級應用穩定增加。東聯認為，目前國內電子級CO2產能充足、供給無虞，足以因應市場需求。

對於亞洲半導體級CO2供需概況，國內業者則分析，目前亞洲工業級二氧化碳出現部分缺口，主因有二，其一為中國大陸石化產業低價競爭，引發亞洲地區石化產業開工率下降，作為石化製程大宗副產品的CO2捕捉量隨之減少。

其二則是某些地區的電子級CO2純化技術仍相對受限，業者舉例，日本、韓國的純化技術仍依賴Air Products（AP）、液空（Air liquid）、林德（linde）三大外資氣體廠。

不過，業者也認為，由於以上三大外資氣體廠全球布局較廣，預估後續應會傾向於由中國進口大量工業級CO2、並增加韓國本地純化產能，以因應短缺情形。業者表示，因純化技術近年日益成熟，供給面應不致於造成長期缺口。