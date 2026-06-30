快訊

發錢不手軟公司揭曉！基層員工薪資聯發科446萬奪冠 這家超車台積電

温志強涉貪一審判499年、二審改判576年 判決理由曝光

滙豐：美元「爆炸性」升值 恐為下半年痛苦交易

集邦：AI零組件排擠成熟製程產能 晶圓代工漲價效應恐延伸至2027年

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

集邦30日指出，隨AI Server、通用型伺服器與Edge AI周邊需求持續升溫，晶圓代工產能配置明顯朝AI相關產品傾斜，加上台積電（2330）、三星等大廠減產成熟製程，8 吋與12 吋成熟製程供需結構正快速轉緊，預估成熟製程漲價效應將延伸至2027年。

集邦表示，近年晶圓代工大廠逐步減少8 吋及12 吋成熟製程產能，轉向先進製程或先進封裝；二、三線晶圓廠也將有限產能轉往PMIC、功率元件、interposer、DTC／IPD／IPC、PIC、光通訊TIA等AI相關高毛利應用，並縮減CIS、DDIC等低毛利產品比重，進一步壓縮成熟製程供給。

其中，8 吋製程已率先進入緊缺狀態。集邦資料顯示，2026年全球前十大晶圓代工業者8 吋產能平均利用率已回升至88%，下半年更將達90%。由於PMIC與功率元件仍高度依賴八吋平台，加上台積電、三星持續減產或轉移部分8 吋產能，相關代工價格已自2026年第1季至第2季陸續喊漲，平均漲幅約5%至15%，業者甚至醞釀2026下半年至2027年的第三波漲價。

12 吋成熟製程也由疲弱逐步轉向回穩。集邦指出，短期來看，AI power需求帶動55 奈米以上成熟製程晶圓消耗量增加，65／55奈米Silicon interposer、40／28奈米FPGA等需求同步升溫；中長期則受台積電成熟製程整併與減產、力積電（6770）出售P5廠區後轉單效應，以及Silicon bridge、interposer、PIC、NAND Flash CMOS、HBF driver／base die等新興應用開案影響，12 吋成熟製程產能利用率能見度可望延伸至2027年。

價格方面，部分供給較緊張的12 吋成熟製程，已在2026年第2季至第3季間出現5%至10%的調漲意向，並醞釀2027年全面調漲。集邦認為，雖然消費性電子因記憶體與其他零組件成本上升，下半年出貨動能恐受壓抑，客戶也積極協商暫緩漲價，但在半導體原物料通膨、大廠長期減產，以及AI新興應用持續侵蝕成熟製程產能下，2027年成熟製程價格調升恐仍難以避免。

台積電 晶圓代工 三星

延伸閱讀

TrendForce：預估晶圓代工成熟製程漲價效應延伸至2027年

半導體廠要漲價了！外資圈集體高潮 「漲價概念股」紅不讓

AI帶動先進封裝需求續強 法人看好四檔受惠

台積電加速打造本土DRAM鏈 華邦助陣供貨記憶體晶圓

相關新聞

從兆美元夢到跌跌不休！阿里、騰訊…8檔掉隊AI浪潮 謝金河點這2檔躋身全球百大

殞落的巨星，阿里，騰訊不威！大賣空的作者Michael Burry最近也注意到港股，他也發現美團、小米、阿里巴巴、騰訊、京東、網易、百度等股價跌很重。

2026鴻海科技獎頒獎典禮登場 首度增設應用組深化產學鏈結

由鴻海教育基金會主辦的「2026鴻海科技獎」於今（30）日舉行頒獎典禮。本屆科技獎首度增設「應用組」，吸引海內外超過200件頂尖碩博士論文投件競逐；在學者專家嚴格評選下，最終選出24位實力卓越的青年科技新星，共同展現台灣新世代在基礎科學與前瞻實務上的研究實力。

PChome 旗下拍付國際傳遭竊取個資 數發部7月1日行政檢查

數位發展部數位產業署表示，對於Settra勒索軟體組織於暗網聲稱已竊取PChome旗下拍付國際資訊股份有限公司（下稱拍付國際，即Pi拍錢包）資料一案，數產署第一時間已掌握相關情資，依個人資料保護法等規定積極應處，將於明日（7月1日）辦理實地行政檢查，維護民眾權益。

發錢不手軟公司揭曉！基層員工薪資聯發科446萬奪冠、祥碩超車台積電

臺灣證券交易所今日公告，2025年本國上市公司「非擔任主管職務之全時員工薪資」統計結果。備受矚目的薪資王由IC設計龍頭聯發科（2454）以平均薪資446.5萬元連續五年蟬聯冠軍；高速傳輸晶片廠祥碩（5269）則在去年獲利爆發帶動下，平均薪資暴衝近39％，以428.1萬元躍居亞軍，成功超車季軍的台積電（2330）407.2萬元。值得注意的是，平均薪資前十名全數由半導體產業包辦，再度彰顯台灣科技業強大的吸金與留才實力。

金寶法說會／談量子：將扮演系統整合角色

金寶30日於法說會上談及量子電腦未來展望，指出未來量子電腦並不是唯一，仍是需要與 AI Server 分工合作，成為一個混合運行的系統，在運作的過程中，透過最恰當的工作分配，讓整個系統的運算效率最大化，此時就需要有人來進行系統整合，而金寶正是扮演這個角色。

廣錠總經理辭職 由董事長廖良彬暫代職務

工業電腦廠廣錠（6441）30日公告，總經理林建驊辭任，由職務代理人廖良彬董事長暫代總經理職務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。