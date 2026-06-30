資策會「電商市場報告」出爐 AI成消費者最期待服務

資策會產業情報研究所（MIC）發布《電商市場趨勢與消費調查》，產業分析師杜芸諮指出，消費者的網購模式已更趨向日常消費型態，對免運與取貨方便性更加重視。此外，整體環境變化使得消費者的生活成本壓力增加，對價格更敏感，加上近年境外電商以低價策略搶占臺灣電商市場，形成本土電商業者的巨大壓力。綜覽電商產業發展與臺灣消費者意向，「AI」與「物流」將是臺灣電商業者未來競爭力升級的兩大關鍵。

根據資策會MIC調查，消費者期待的電商AI服務前五名，依序為「AI商品比價（68.7%）、AI分析產品細節（39.2%）、AI試穿或試用展示（37.1%）、AI搜尋推薦（35.2%）與AI摘要消費者評論（30.7%）」。產業分析師杜芸諮分析，消費者面對資訊量過載的外在環境，對於快速比價的需求攀升，未來電商除了既有搜尋功能，可評估推出「站內AI比價」服務，協助消費者快速比較不同品牌、規格與價格差異，降低其搜尋成本；除此，可依據客群設計差異化的AI體驗，以女性客群為主的服飾、美妝等電商可評估導入試穿、試用的AI展示服務；以男性為訴求的電商可優先評估提供AI搜尋推薦功能。

取貨方便與配送速度也是消費者關注的另一大重點。資策會MIC調查顯示，針對一般下單，75.8%消費者可接受4天內、約一成期待24小時內；針對快速到貨訂單，67.2%消費者期待在24小時內，其中32.8%期待在12小時內。產業分析師杜芸諮表示，隨著短影音、即時通訊與外送平台的蓬勃發展，消費者已越來越習慣需求被快速滿足，預期對配送速度、服務回應的期待只會愈來愈高。

針對網購品項，資策會MIC調查顯示，消費者網購常買的前五名品類，依序為個人清潔（51.5%）、內外衣著（40.2%）、居家生活用品（36.5%）、美妝保養用品（35%）以及票券（34.6%），其中居家生活用品增幅2.4%。整體而言，前五名品類與消費者在綜合型電商平台（如momo、PChome）的前五名購買品類完全相同，反映出消費者對綜合型電商平台的日常依賴加深。高達82.2%消費者最常在綜合型電商平台網購，增幅3.6%，與第二名實體零售網購通路（33.9%）與第三方外送平台（16%）差距持續擴大。