聽新聞
0:00 / 0:00
廣錠總經理辭職 由董事長廖良彬暫代職務
工業電腦廠廣錠（6441）30日公告，總經理林建驊辭任，由職務代理人廖良彬董事長暫代總經理職務。
廣錠近年轉型，往儲能領域邁進，惟因目前仍處於轉型期間，業績呈現下滑態勢，累計今年前五個月營收約達5,040萬元，年減63.87%。
廣錠旗下廣錠能源今年4月宣布，取得「東盟開發實業」規模指標性表後儲能系統（BTM）建置大單。
廖良彬表示，該案具指標意義，後續已有不少鋼鐵行業潛在客戶洽談當中。整體來看，廣錠看好今年在儲能、博弈及多元智慧場域應用皆成長下，目標今年全年營收將優於去年。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Gmail帳號太中二怎麼修改？3步驟換掉Google ID、還有次數限制
📢 難尋4G 599吃到飽「問客服也沒用」！內行5招成功拿低價方案
📢追劇神技！Netflix「隱藏代碼」曝光 輸入5碼韓劇全跳出、還有星爺專屬彩蛋
📢 前進《動物森友會》Xpark海洋生物互動展！動森特典帽子超可愛
📢DJI Osmo Pocket 4開箱！獨旅6大實測福岡、糸島拍照攝影 還能拍富士山超勸敗
📢 小米Xiaomi 17T Pro開箱！徠卡長焦拍攝絕美人像、捕捉排球少年熱血瞬間
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。