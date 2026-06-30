廣錠總經理辭職 由董事長廖良彬暫代職務

金寶30日於法說會上談及量子電腦未來展望，指出未來量子電腦並不是唯一，仍是需要與 AI Server 分工合作，成為一個混合運行的系統，在運作的過程中，透過最恰當的工作分配，讓整個系統的運算效率最大化，此時就需要有人來進行系統整合，而金寶正是扮演這個角色。

2026-06-30 17:55