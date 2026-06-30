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廣錠總經理辭職 由董事長廖良彬暫代職務

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠廣錠（6441）30日公告，總經理林建驊辭任，由職務代理人廖良彬董事長暫代總經理職務。

廣錠近年轉型，往儲能領域邁進，惟因目前仍處於轉型期間，業績呈現下滑態勢，累計今年前五個月營收約達5,040萬元，年減63.87%。

廣錠旗下廣錠能源今年4月宣布，取得「東盟開發實業」規模指標性表後儲能系統（BTM）建置大單。

廖良彬表示，該案具指標意義，後續已有不少鋼鐵行業潛在客戶洽談當中。整體來看，廣錠看好今年在儲能、博弈及多元智慧場域應用皆成長下，目標今年全年營收將優於去年。

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