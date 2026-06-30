2026鴻海科技獎頒獎典禮登場 首度增設應用組深化產學鏈結

鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會主辦的「2026鴻海科技獎」30日舉行頒獎典禮。本屆科技獎首度增設「應用組」，吸引海內外超過200件頂尖碩博士論文投件競逐；在學者專家嚴格評選下，最終選出24位實力卓越的青年科技新星，共同展現台灣新世代在基礎科學與前瞻實務上的研究實力。

典禮除請到了國科會林法正副主委、資策會黃仲銘董事長致詞勉勵學生，另外，台大副校長廖婉君、台科大特聘教授吳宗成、以及台大工學院江茂雄院長、陽明交大電機學院王蒞君院長、台科大產學創新學院郭景明院長，以及台北榮總李偉強副院長、鴻佰科技周泰裕董事長、富士康新能源汽車公司李光曜總經理等等多位學術界與產業、醫界實務界的貴賓，也特別到場給予得獎學子肯定鼓勵。

嘉賓雲集之外，本屆鴻海科技獎的申請者同樣也是人才濟濟，不只有台、清、陽明交、成、台科大等名校，還有麻省理工學院、普林斯頓、史丹佛......等世界一流學校的學生報名參加甄選，因此鴻海教育基金會巫俊毅董事長特別恭喜得獎者能夠在激烈競爭下脫穎而出，並可望為科技推進做出貢獻。

例如學術組得主、台大物理系的王彥又同學嘗試為晶片上微型光源提供解決方案，研究出了具備微型、低功耗與高穩定等優勢的技術，可望應用於 AI 伺服器的高速光學傳輸與高密度光子晶片等等。而新設應用組得主、陽明交大材料科學與工程系的郭子瑜同學，則研究出了兼具高能量密度、高安全性與可量產性的固態鋰電池設計策略，對下一代儲能技術發展具有重要意義。

本著「學術定義未來，應用創造將來」的理念，會場也在頒獎典禮後展開「與業師對談」的產學交流環節：鴻海各單位的高階主管與得主，以及學校院長、指導教授等學界權威，大家從「如何精進研究」到「如何實現研究」進行深度交流，現場氣氛熱烈，多位得主更在會後調查問卷中表示收穫良多，讓他們多了一個角度看待自己的研究。

鴻海科技獎自 2021 年設立以來，已獎勵支持台灣逾百位青年人才。未來基金會將持續為台灣科研注入動能，期許每位得主都能以此為起點，用創新科技為人類創造更好的生活。