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中華電信推動校園樹木碳匯盤查 逾百人次企業志工扎根環境教育

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）近年積極推動「樹木碳匯公民科學家」計畫，同時前進校園，舉行校園樹木碳匯盤查，累計逾百人次企業志工扎根環境教育。

中華電信指出，中華電信彰化營運處於4月27日至6月29日，攜手彰化縣管嶼國小、陝西國小、湖南國小及鹿鳴國中，共同推動「樹木碳匯公民科學家ESG活動」，累計動員逾百人次企業志工投入，完成四所校園共921棵樹木碳匯盤查作業，協助建立精準且具長期價值的校園碳匯數據，將環境教育與淨零行動向下扎根，展現企業攜手校園推動永續發展的具體成果。

「樹木碳匯公民科學家」計畫由完成專業培訓並取得樹木碳匯公民科學家認證的中華電信企業志工帶領，陪伴師生實地量測樹木胸徑、樹高，透過親身參與認識樹木碳匯的原理與價值。

鹿鳴國中表示，中華電信主動將企業永續視野與專業資源引入校園，不僅強化在地與偏鄉的環境科學教育資源，讓師生得以了解碳匯盤查的實務作法與應用內涵，進一步提升對環境永續議題的認識。此次透過志工實地量測所累積的碳匯數據，將成為未來校園綠化管理、淨零策略推動及環境教育發展的重要依據。

中華電信彰化營運處總經理趙羚表示，環境永續需要的是實質行動而非遙遠的口號，今年在鹿鳴國中為本年度的樹木碳匯公民科學家活動畫下完美句點，善盡公民科學家的精神完成任務，大家用雙手記錄下來的每一筆精準數據，都是推動淨零轉型的重要基礎。未來將持續發揮資通訊核心優勢，擴大綠色數位影響力，以實際行動守護在地環境，落實永續承諾。

中華電信 校園

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