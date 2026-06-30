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沈國榮接任格斯科技董事長 攜手和大集團開啟下一階段成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
格斯科技30日召開董事會，通過由沈國榮先生出任董事長。圖／格斯科技提供
格斯科技30日召開董事會，通過由沈國榮先生出任董事長。圖／格斯科技提供

格斯科技*（6940）30日召開董事會，通過由沈國榮先生出任董事長，並將於7月1日正式上任。此次沈國榮接任董事長，象徵格斯科技迎來新的產業資源與成長動能。未來公司將維持獨立營運，由新任董事長帶領專業團隊，持續深化次世代電池芯、儲能系統與高階電力應用布局，推動格斯科技邁向下一階段發展。

沈國榮先生於2025年8月出任和大集團總裁後，積極擴大集團事業版圖，並持續關注能源轉型與新興移動載具帶動的電池動力需求。和大集團此次參與格斯科技投資，主要著眼於格斯科技在LTO鈦酸鋰、XNO鈮基氧化物及高鎳三元鋰電池等領域的技術基礎。未來透過和大集團長期累積的國際車用供應鏈、市場資源與製造管理經驗，雙方可形成技術與市場互補，加速電池動力系統導入新能源車、電動巴士、無人載具及高階工業自動化設備等應用場景。

沈國榮表示：「格斯科技具備深厚的電池技術基礎與產品開發能力，和大集團長期累積的全球車用供應鏈資源，將有機會協助格斯科技拓展更多應用市場。未來我將與原經營團隊及主要股東共同合作，在維持公司專業與獨立營運的基礎上，推動格斯科技持續強化技術研發、量產能力與國際市場連結。」

和大集團近年積極投入AI機器人、無人機及其他無人載具等新興領域，與格斯科技電池技術應用方向高度契合。隨著新能源車、AI資料中心備援電力、UPS不斷電系統與儲能市場快速成長，高安全、高功率與長循環壽命電池技術的重要性持續提升。格斯科技將聚焦LTO高階電池芯與次世代材料研發，並持續推進XNO、高鎳三元鋰電池等產品應用，擴大在高成長市場的技術布局。

格斯科技近期亦與台灣科技大學推動共同研發專案，並持續結合國際技術與專業人才，強化產品開發、製程改善與系統整合能力。未來在新任董事長帶領下，格斯科技將以台灣研發與製造實力為核心，結合和大集團的國際供應鏈資源，持續拓展能源轉型與新興移動載具市場，提升台灣電池產業在全球供應鏈中的競爭力。

和大

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