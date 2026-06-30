駭客入侵系統 Pi錢包證實：收到勒索訊息
駭客組織Settra在暗網公開聲稱，已入侵Pi錢包系統，並取得平台內部資料，拍付國際表示，確認收到來自外部組織的勒索訊息後，通報主管機關，同步進行資安鑑定中，也對資訊安全事件高度重視，並對可能受到影響用戶致上誠摯歉意。
拍付國際表示，在獲悉事件後，立即採取四項措施，包含啟動資安應變程序，會同資安專家進行全面系統檢測與鑑識調查、強化系統監控，即時監測任何異常存取行為，防止後續損害擴大、依法通報主管機關，主動向主管機關數位發展部報告本次事件、聘請第三方資安鑑識機構，獨立驗證事件範圍，確保調查客觀完整。
拍付國際表示，對這次事件感到十分遺憾，並對所有受影響的用戶致上誠摯的歉意，也承諾持續更新調查進展，並於官網或 App 發布最新資訊，一旦確認受影響範圍，將主動公告通知用戶，全力配合主管機關調查，落實改善措施，防止類似事件再次發生。
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