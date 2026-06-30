英業達墨西哥新廠追加投資、桃園大溪再擴廠 合計投資逾50億元

ODM大廠英業達（2356）持續擴大AI伺服器產能布局，董事會決議通過墨西哥建廠工程款追加與台灣桃園大溪建廠計畫，合計設廠資本支出將上看53.91億元。法人看好，英業達在北美雲端服務大廠（CSP）訂單加持下，今年營運動能將有機會改寫歷史新高。

英業達董事會30日通過，墨西哥建廠工程款追加7,170萬美元（約合新台幣22.83億元），使原先總預算案由4,000萬美元（約新台幣12.74億元）提升至1億117萬美元（約新台幣32.22億元），主要將用於AI伺服器產能擴增。

另外，英業達同時也宣布，將在桃園大溪廠區自地委建廠房案，總預算將不超過18.33億元，主要將持續鎖定AI伺服器液冷基礎建設及測試能量。