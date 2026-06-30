中華資安董事長異動 中華電信技術長黃志雄接任
中華電信持股56.68%的資安服務商中華資安公告，董事會推選中華電信執行副總經理暨技術長黃志雄擔任董事長，即日起生效，接替因退休卸任的前董事長陳明仕。
中華資安今天發出新聞稿表示，黃志雄原為中華電信執行副總經理暨技術長，主管經營規劃、網路、數位匯流、投資事業、供應採購管理部門的計畫、執行及督導事項。
中華資安表示，黃志雄擁有中央大學電機工程研究所博士學位，曾任經營規劃處副總經理、網分總經理、電信研究院副院長等重要職位，並專精於人工智慧（AI）與電信科技防詐、ESG環境永續與再生能源管理、經營策略規劃與管理等領域，其經營專業與經驗可望為中華資安營運成長注入新動能。
中華資安為台灣首家上市資安專業服務公司，客戶涵蓋於許多行業，包括金融、高科技、製造、醫療保健、零售、關鍵基礎設施、政府等，海外市場布局也已觸及亞、美、歐、非等4大洲。
展望未來，中華資安指出，預期持續性營收將穩健向上，加上AI、雲端與新場域資安需求商機，對未來營運成長維持穩健樂觀態度。
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