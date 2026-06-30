南韓砸重金挑戰台灣半導體 邱銘乾：中小企業活力難複製

韓國將在未來幾年投資近1.2兆美元（約新台幣逾37兆元），打造新半導體生產基地與人工智慧（AI）資料中心。半導體高階傳送載具廠家登董事長邱銘乾今天表示，台灣人具備「寧為雞首、不為牛後」的創業家精神，中小型設備廠為了生存會拚盡全力，這種充滿活力的體系，即使韓國政府投入重金也難以在短時間內複製。

邱銘乾為德鑫半導體聯盟發起人，他今天出席聯盟成員科嶠工業與美商Brooks Automation策略聯盟記者會，並接受媒體採訪。

對於韓國大廠與政府近期砸重金扶植其半導體設備與材料產業，企圖挑戰台灣的領先地位，邱銘乾回應，韓國半導體產業的體質與台灣截然不同，韓國多由財團壟斷，缺乏靈活的中小企業體系，且最優秀的人才往往選擇進入大財團，而非投入創業。

他指出，台灣人具備「寧為雞首、不為牛後」的創業家精神，中小型設備廠商為了生存會拚盡全力，這種充滿活力的體系，即使韓國政府投入重金，也難以在短時間內複製。

至於外商深化全球布局是否會壓迫台灣本土設備商生存空間，邱銘乾表示，在全球AI算力需求大爆發的初期階段，整個產業規模正快速放大，只要台灣設備廠能跟上大客戶的研發與產能步調、維持高彈性且快速的回應能力，台灣在次世代先進封裝設備產業中，勢必能開創出全新局面。

科嶠董事長吳明致說，面對韓國半導體產業競爭，台灣設備商的優勢在於能快速回應大客戶因市場變動而產生的需求，只要專注滿足最大客戶的需求、做好本分，就有機會勝出，而非直接與韓國企業進行比較。