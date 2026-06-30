英飛凌獲Gartner評選為AI資料中心電源半導體領域「最具競爭力公司」

根據 Gartner（顧能） 最新報告「AI 供應商競賽：英飛凌成為 AI 資料中心電源半導體領域的標竿公司」，Gartner檢視了快速演進的AI資料中心功率半導體市場，並將英飛凌評選為該領域「最具競爭力的公司」。

Gartner 指出，英飛凌能奪得此地位的關鍵，在於其「完整的產品組合、製造能力與對先進技術的早期投資」。報告同時指出，英飛凌的領先地位正面臨來自碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）領域以及來自運算主板端對手的競爭；英飛凌也正透過其廣泛產品線與系統層級的專業知識積極應對這些挑戰。

隨著產品組合廣度與系統層級專業知識成為AI資料中心運營商在可持續規模化的關鍵能力，英飛凌預估其 2027 財年AI 市場營收可達 25 億歐元，主要係由英飛凌涵蓋整體AI供電路徑的領先產品組合所貢獻。

Gartner 評論指出，英飛凌透過涵蓋整體供電架構的「從電網到處理器核心（grid-to-core）」解決方案，鞏固了其在 AI 資料中心半導體市場的地位，策略性地解決高效能 AI 工作負載所引發前所未有的功率密度與散熱管理瓶頸。當許多競爭者僅針對資料中心供電路徑的某個個別階段提供方案時，英飛凌在每個轉換階段均提供優化的半導體解決方案——從固態變壓器（SST）、電源供應器（PSU）、儲能系統（ESS），到中繼匯流轉換（IBC）與處理器端電源管理——確保整體系統的效率、可靠性與性能達到最大化。

英飛凌在半導體材料策略上的佈局打造了其廣泛的產品組合。Gartner 指出，英飛凌對寬能隙半導體（包含 SiC 與 GaN）的策略性與早期投資為其在提供高能效電源解決方案方面帶來關鍵優勢，特別是針對下一代 800 VDC AI資料中心領域。藉由將先進的 WBG 材料── SiC 用於高效率、高電壓，從電網到機櫃的電源轉換；GaN 用於極高密度、高頻率的中間功率級 ── 與處理器端仍採用的傳統矽（Si）技術無縫整合，英飛凌得以在每一個電源轉換的階段將能源損失降到最低。