快訊

午後雷雨來了！5縣市大雨特報 恐一路下到晚上

「勞保年金可拋棄」新措施上路！避免弱勢喪失社會救助資格

是你嗎？1至2月期統一發票千萬特別獎 尚有四張未兌領

台積電打造低碳供應鏈 智慧物流擘畫綠色轉型新標竿

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電計畫將電子物流指示器擴展至機器設備、成品、原物料等不同貨物類型，並規畫開發行動裝置APP實現物流位置即時視覺化，建構更高效、智慧化且永續的供應鏈生態系。打造半導體低碳供應鏈。路透社
台積電計畫將電子物流指示器擴展至機器設備、成品、原物料等不同貨物類型，並規畫開發行動裝置APP實現物流位置即時視覺化，建構更高效、智慧化且永續的供應鏈生態系。打造半導體低碳供應鏈。路透社

台積公司致力打造半導體低碳供應鏈，今日在其ESG電力報中揭露，公司積極以數位轉型優化物流運籌效率，與財政部關務署及新竹、中部、南部科學園區管理局合作推動「通關無紙化專案」，修訂法規簡化貨物通關流程，並擴大至全國逾1,200家保稅業者；同時，導入電子物流指示器，結合內部開發平台實現貨物即時定位，提升運輸安全及品質。民國115年6月，台積公司進一步升級庫房包裝系統，簡化報關資訊輸入流程，全面深化永續物流管理效能。

台積電表示，過去，科學園區貨物運輸採用紙本通關模式，需檢附裝箱明細單，並於運送完成後由報關行於次月向海關提交通關裝箱單。為友善環境並提升物流效率，台積公司於民國111年啟動「通關無紙化專案」，主動與關務署及各科學園區管理局協商，經過3年努力，民國113年促成《科學園區保稅業務管理辦法》修訂，取消運輸貨物須檢附紙本明細的規定，並率先成為修法後科學園區首家落實此變革的企業。

同時，台積電號召再生矽晶圓供應商一同響應，成功年減177萬張用紙及1700小時作業工時，也降低庫房人員因重複作業導致的肌肉骨骼傷害風險，實現環保與工作環境改善的雙重效益。民國115年，台積公司更進一步優化庫房包裝系統，透過流程數位化與標準化，有效精簡報關資訊處理，提升物流管理效率。

為精進物流運籌管理，台積電不僅簡化通關流程，也應用數位科技強化貨物運輸穩定性，於民國114年導入電子物流指示器，結合內部開發平台，可即時定位貨物並同步回傳溫度、濕度、震度等關鍵貨況資訊，確保迅速掌握異常狀態，避免貨物損壞後繁瑣的追溯與責任釐清作業，預計每年節省同仁與物流夥伴1,800小時工時。

台積電透過數位轉型深化物流運籌效能，並積極引領產業邁向永續發展，未來將持續推動「通關無紙化專案」修法成果，擴展至更多供應鏈夥伴，同時規畫擴大電子物流指示器應用範疇至機器設備、成品、原物料等不同貨物類型，以及開發行動裝置APP，實現貨物位置即時視覺化並隨時掌握運送進度，致力打造高效、智慧化且永續的半導體供應鏈生態系。

台積電與財政部關務署及新竹、中部、南部科學園區管理局合作推動「通關無紙化專案」，修訂法規簡化貨物通關流程，並成為首家落實新制企業，同時攜手再生矽晶圓供應商響應，成功年減177萬張用紙及1,700小時作業工時；後續由關務署擴大專案適用範圍，推廣至全國逾1,200家保稅業者。

台積公司並 利用數位科技確保貨物運輸的安全性。公司導入電子物流指示器，即時定位貨物位置、溫濕度與震度，確保迅速掌握異常狀態，避免貨物損壞後的繁瑣追蹤作業，預計年省1800小時工時。

台積公司並計畫將電子物流指示器擴展至機器設備、成品、原物料等不同貨物類型，並規畫開發行動裝置APP實現物流位置即時視覺化，建構更高效、智慧化且永續的供應鏈生態系。

台積電打造低碳供應鏈，在智慧物流擘畫<a href='/search/tagging/2/綠色' rel='綠色' data-rel='/2/223823' class='tag'><strong>綠色</strong></a>轉型新標竿。聯合報系資料照
台積電打造低碳供應鏈，在智慧物流擘畫綠色轉型新標竿。聯合報系資料照

台積電 綠色 半導體

延伸閱讀

集保：股務事務e櫃台年減排逾4公噸二氧化碳

趕在美實施新關稅前企業拉貨 推升海運價格 漲至紅海危機以來最高

迎戰極端氣候三欣園藝建智慧溫室 全自動萵苣生產線年增產值4千萬

亮點增多 1至5月社會物流總額平穩增長

相關新聞

從兆美元夢到跌跌不休！阿里、騰訊…8檔掉隊AI浪潮 謝金河點這2檔躋身全球百大

殞落的巨星，阿里，騰訊不威！大賣空的作者Michael Burry最近也注意到港股，他也發現美團、小米、阿里巴巴、騰訊、京東、網易、百度等股價跌很重。

台積電2奈米需求狂炸 連英特爾都將外包 大摩升目標價至2,888元

摩根士丹利（大摩）在最新出具的個股報告中指出，鑑於更佳的營收表現與定價前景，將台積電（2330）目標價由原先的2,588元上調至2,888元，暫居外資圈第六高，評等則維持「優於大盤」不變。

台躍新加坡最大貿易夥伴 精誠資訊設東南亞營運總部

資訊服務商精誠搶攻東南亞市場版圖，於新加坡成立SYSTEX Asia東南亞營運總部拓展亞洲市場。駐新加坡代表童振源今天表...

iPhone 18 Pro供應鏈資料疑外洩 衝擊蘋果印度布局

根據相關文件及知情人士說法，蘋果印度供應商塔塔電子遭勒索軟體組織竊取並公布於暗網的檔案中，包含即將推出的iPhone 1...

赴東海大學曼谷論壇演講 金仁寶總裁許勝雄：人人、處處、時時談AI

面對全球供應鏈重組、AI快速發展與地緣政治變局，金仁寶集團總裁許勝雄在東海大學舉辦的曼谷論壇上指出，AI已超越科技工具範疇，演變為一場「人人、處處、時時談AI」的企業文化變革；東海大學校長張國恩強調，生成式AI正徹底改變學習方式，未來教育的核心任務是培養能與AI共同工作的「AI原生代人才」，打造以AI為核心的「AI原生代大學」，已成為高等教育的重要發展方向。

AI加速駭客攻擊 蘋果提前發布安全性更新

科技巨頭蘋果公司今天表示，由於AI大幅加速開發惡意駭客工具的能力，已提前開放用戶進行安全性更新，一改過去與新版iOS作業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。