台積電打造低碳供應鏈 智慧物流擘畫綠色轉型新標竿

台積公司致力打造半導體低碳供應鏈，今日在其ESG電力報中揭露，公司積極以數位轉型優化物流運籌效率，與財政部關務署及新竹、中部、南部科學園區管理局合作推動「通關無紙化專案」，修訂法規簡化貨物通關流程，並擴大至全國逾1,200家保稅業者；同時，導入電子物流指示器，結合內部開發平台實現貨物即時定位，提升運輸安全及品質。民國115年6月，台積公司進一步升級庫房包裝系統，簡化報關資訊輸入流程，全面深化永續物流管理效能。

台積電表示，過去，科學園區貨物運輸採用紙本通關模式，需檢附裝箱明細單，並於運送完成後由報關行於次月向海關提交通關裝箱單。為友善環境並提升物流效率，台積公司於民國111年啟動「通關無紙化專案」，主動與關務署及各科學園區管理局協商，經過3年努力，民國113年促成《科學園區保稅業務管理辦法》修訂，取消運輸貨物須檢附紙本明細的規定，並率先成為修法後科學園區首家落實此變革的企業。

同時，台積電號召再生矽晶圓供應商一同響應，成功年減177萬張用紙及1700小時作業工時，也降低庫房人員因重複作業導致的肌肉骨骼傷害風險，實現環保與工作環境改善的雙重效益。民國115年，台積公司更進一步優化庫房包裝系統，透過流程數位化與標準化，有效精簡報關資訊處理，提升物流管理效率。

為精進物流運籌管理，台積電不僅簡化通關流程，也應用數位科技強化貨物運輸穩定性，於民國114年導入電子物流指示器，結合內部開發平台，可即時定位貨物並同步回傳溫度、濕度、震度等關鍵貨況資訊，確保迅速掌握異常狀態，避免貨物損壞後繁瑣的追溯與責任釐清作業，預計每年節省同仁與物流夥伴1,800小時工時。

台積電透過數位轉型深化物流運籌效能，並積極引領產業邁向永續發展，未來將持續推動「通關無紙化專案」修法成果，擴展至更多供應鏈夥伴，同時規畫擴大電子物流指示器應用範疇至機器設備、成品、原物料等不同貨物類型，以及開發行動裝置APP，實現貨物位置即時視覺化並隨時掌握運送進度，致力打造高效、智慧化且永續的半導體供應鏈生態系。

台積電與財政部關務署及新竹、中部、南部科學園區管理局合作推動「通關無紙化專案」，修訂法規簡化貨物通關流程，並成為首家落實新制企業，同時攜手再生矽晶圓供應商響應，成功年減177萬張用紙及1,700小時作業工時；後續由關務署擴大專案適用範圍，推廣至全國逾1,200家保稅業者。

台積公司並 利用數位科技確保貨物運輸的安全性。公司導入電子物流指示器，即時定位貨物位置、溫濕度與震度，確保迅速掌握異常狀態，避免貨物損壞後的繁瑣追蹤作業，預計年省1800小時工時。

台積公司並計畫將電子物流指示器擴展至機器設備、成品、原物料等不同貨物類型，並規畫開發行動裝置APP實現物流位置即時視覺化，建構更高效、智慧化且永續的供應鏈生態系。