遭駭客入侵 網家PChome回應了

駭客組織Settra在暗網點名，已於6月10日入侵網路家庭PChome網頁、支付系統，對此，網家表示，針對外部流傳之暗網貼文內容，經初步了解，該訊息所指涉內容與母公司系統並無直接關聯，目前亦未發現PChome主站或核心營運系統有遭入侵情形。

網家表示，Pi拍錢包為獨立營運之第三方支付服務，其相關資訊安全與系統管理機制由其營運團隊依既有程序進行檢視與查核，現階段相關內容仍待進一步釐清，對於未經證實之資訊，公司不便評論。