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光通訊族群跌深反彈 光收發模組仍維持成長

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

在昨（29）晚美股光通訊族群大漲的帶動下，台廠光通訊族群也迎來了跌深反彈行情，由波若威（3163）領頭，率先攻上漲停，環宇-KY（4991）雖然近20分處置，也仍受其帶動，逼近漲停。日前雖然受康寧GlassBridge 衝擊而導致股價大跌，但據大摩表示，近兩年內對於光收發模組的影響趨近於零。

昨晚AAOI大漲逾10%，Lumentum則上漲4.21%，帶領光通訊族群吹起反攻的號角。大摩指出，GlassBridge 主要是透過半導體製程以及被動對準的技術，來解決傳統的光纖陣列單元 (FAU) 在光纖數量極高的情況下，組裝和擴展會變得非常複雜的問題，因此主要是作為 FAU 的高階替代方案，能支援更高的密度、改善的可擴展性以及可拆卸的系統整合。

然而在近兩年內，預計市場主流規格不會提升這麼快，因此對於光收發模組近兩年內的發展幾乎沒有影響。波若威作為輝達欽點合作對象，在AI SERVER 需求仍維持強勁的情況下，法人預期成長動能仍將延續。

光通訊 大摩 波若威

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