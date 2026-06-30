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工研院以單車與地熱 帶臺東池上孩童體驗科普旅程

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院與經濟部轄下法人自行車暨健康科技工業研究發展中心、太平洋自行車公司共同合作，首創運動科技與機械力學科普課程，帶領孩子學習簡易維修技巧。工研院／提供
工研院與經濟部轄下法人自行車暨健康科技工業研究發展中心、太平洋自行車公司共同合作，首創運動科技與機械力學科普課程，帶領孩子學習簡易維修技巧。工研院／提供

臺東縣池上鄉擁有全球地質界著名的「池上斷層」，工研院於6月26日深入位於斷層帶上的大坡國小，舉辦「土地與地球的贈禮X單車奇幻旅程」科普教育課程，除帶領孩童認識難得的地質景觀與成因，也首度設計單車結構與機械力學課程，讓孩子們動腦又動手。工研院持續將創新科技應用融入公益，透過具啟發性的互動科學體驗，弭平偏鄉數位落差，讓資源分配更均衡，更希望透過志工的分享，點燃孩童探索世界的熱情，翻轉學習之路。

工研院院長辦公室主任暨社會公益委員會主委何大安表示，社會公益委員會成立15年來，持續將研發技術落地轉化為有溫度的體驗。工研院除推動產業升級，更背負企業社會責任與科技向下札根的使命。將臺灣在地豐富的地熱科學，與兼具美學和工程邏輯的自行車設計帶進池上，希望在孩子們心中播下一顆科學的種子，讓科技不只是產業發展的引擎，更是消弭社會落差、驅動文化平權與共融發展的最強大力量。

這次科普課程設計兼顧廣度與深度，引領約30位國小二至五年級的孩童以五感體驗、從做中學到科普知識與技能。由於池上位於花東縱谷，擁有全球地質界著名的「池上斷層」，也因花東地區斷層帶地殼活動頻繁，潛在的地熱資源也受到地質學者與綠能開發團隊的密切關注。為了讓孩童對於生活環境更熟悉，窺探池上斷層的前世今生，特別設計「熱力四射實驗」課程，以虹吸式咖啡壺現場加熱，具體呈現地熱系統與地熱能轉換的發電原理。而「地熱地質模型動動手」則可讓孩童用黏土DIY層層堆疊出地質構造，再透過切開剖面，觀察並理解到家鄉土地的奧秘。

今年工研院也與經濟部轄下法人自行車暨健康科技工業研究發展中心、還有太平洋自行車公司共同合作，首創運動科技與機械力學科普課程。太平洋自行車分享自行車發展歷史及折疊車的創新機構設計，帶領孩童認識自行車演化脈絡；自行車中心則透過淺顯易懂的方式說明自行車機械原理與零件功能，並帶領孩子學習簡易維修技巧。在騎乘上路前，則透過「ABC檢查法」確保安全，最後由「王牌騎士路考測試」，讓孩童進行障礙挑戰路徑實戰，將室內知識轉化為體感技能，獲得更深刻的身體記憶。

工研院將持續落實「以科技研發，帶動產業發展，創造經濟價值，增進社會福祉」任務，將研發成果延伸應用至社會公益，透過串聯院內外的關鍵研發資源與外部企業夥伴，致力關注環境保育與地方創生，更投注資源於偏鄉孩童的科技賦能，實踐文化平權與教育平權理念。

工研院6月26日在臺東縣大坡國小，舉辦「土地與地球的贈禮X單車奇幻旅程」科普教育課程，除帶領孩童認識難得的地質景觀與成因，也首度設計單車結構與機械力學課程，讓孩子們動腦又動手。左二起為工研院公益委員會秘書長顧文舒、臺東縣大坡國小主任陳姿妙、太平洋自行車博物館館長徐志豪、臺東縣池上鄉鄉長林建宏、自行車暨健康科技工業研究發展中心協理陳中杰。工研院／提供
工研院6月26日在臺東縣大坡國小，舉辦「土地與地球的贈禮X單車奇幻旅程」科普教育課程，除帶領孩童認識難得的地質景觀與成因，也首度設計單車結構與機械力學課程，讓孩子們動腦又動手。左二起為工研院公益委員會秘書長顧文舒、臺東縣大坡國小主任陳姿妙、太平洋自行車博物館館長徐志豪、臺東縣池上鄉鄉長林建宏、自行車暨健康科技工業研究發展中心協理陳中杰。工研院／提供

臺東縣池上鄉位於花東縱谷，擁有全球地質界著名的「池上斷層」，「地熱地質模型動動手」科普課程，讓孩童用黏土DIY層層堆疊出地質構造，再透過切開剖面，觀察並理解到家鄉土地的奧秘。工研院／提供
臺東縣池上鄉位於花東縱谷，擁有全球地質界著名的「池上斷層」，「地熱地質模型動動手」科普課程，讓孩童用黏土DIY層層堆疊出地質構造，再透過切開剖面，觀察並理解到家鄉土地的奧秘。工研院／提供

花東縱谷 工研院 土地

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