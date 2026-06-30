科嶠：受惠AI相關需求 PCB業務訂單看到下半年

印刷電路板（PCB）乾燥設備廠科嶠董事長吳明致今天表示，受惠人工智慧（AI）相關需求，科嶠PCB核心業務已接到許多來自台灣與中國伺服器基板廠的大量訂單，在手訂單能見度達下半年，預期今年下半年表現將比往年更好。

科嶠今天舉辦簽約儀式，宣布與美商BrooksAutomation展開策略聯盟，吳明致在現場接受媒體採訪時做以上表示。

他強調，台灣中小企業若要走向世界，單打獨鬥將是一條漫長且可能錯失客戶成長機會的道路。透過與全球半導體龍頭企業合作，不僅能滿足在地大客戶的需求，更有機會走向世界舞台。

吳明致指出，此次合作採「軟硬一體」模式，除了硬體設備輸出之外，也包含技術與專利授權。科嶠在裝置開發過程中申請多國專利，與Brooks簽訂15年合約，授權金為1600萬美元（約新台幣5.1億元），科嶠將依合作里程碑收取相對應的權利金。

面對韓國半導體產業競爭，吳明致認為，台灣設備商的優勢在於能快速回應大客戶因應市場變動而產生的需求。只要專注滿足最大客戶的需求、做好本分，就有機會勝出，而非直接與韓國企業進行比較。

經濟部次長何晉滄今天出席簽約儀式致詞時表示，在AI浪潮推動下，台灣的半導體產業已被全世界需要，台灣的「硬實力與軟實力」正被全球看見。他特別感謝家登董事長邱銘乾在2023年發起成立德鑫半導體聯盟，帶領本土中小企業「打群架」，成員從最初的8家壯大到如今的18家。

作為這場合作的重要推手，邱銘乾表示，德鑫半導體聯盟成員包含家登、科嶠等企業，能成功的關鍵在於「夥伴、信任、雙贏」。他說，當初他拜託吳明致開發清洗機時，即使面對未知領域與沉沒成本壓力，「明致知道研發失敗，我還是會付他錢」，正是基於這種深厚的信任關係，雙方一走就是7年。

邱銘乾指出，台灣半導體供應鏈最大價值在於「彈性跟效率」，面對全球最挑剔的指標大客戶，美商解決問題可能需要7週，但台灣廠商只要7天就能改善。雖然美國企業在原始技術上具備領先優勢，但台灣在快速回應客戶需求上具備不可替代的特色，這次台美強強聯手，將能把雙方優點進一步強化。