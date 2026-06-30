快訊

台積電及聯發科領軍台股收漲1,126點 6月高低差距達6,212點

高鐵台北站啟用塵封20年「神秘通道」 估尖峰日加速一萬人離站

要官校畢業生明敵我意識 賴總統：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

聽新聞
0:00 / 0:00

科嶠：受惠AI相關需求 PCB業務訂單看到下半年

中央社／ 台北30日電

印刷電路板（PCB）乾燥設備廠科嶠董事長吳明致今天表示，受惠人工智慧（AI）相關需求，科嶠PCB核心業務已接到許多來自台灣與中國伺服器基板廠的大量訂單，在手訂單能見度達下半年，預期今年下半年表現將比往年更好。

科嶠今天舉辦簽約儀式，宣布與美商BrooksAutomation展開策略聯盟，吳明致在現場接受媒體採訪時做以上表示。

他強調，台灣中小企業若要走向世界，單打獨鬥將是一條漫長且可能錯失客戶成長機會的道路。透過與全球半導體龍頭企業合作，不僅能滿足在地大客戶的需求，更有機會走向世界舞台。

吳明致指出，此次合作採「軟硬一體」模式，除了硬體設備輸出之外，也包含技術與專利授權。科嶠在裝置開發過程中申請多國專利，與Brooks簽訂15年合約，授權金為1600萬美元（約新台幣5.1億元），科嶠將依合作里程碑收取相對應的權利金。

面對韓國半導體產業競爭，吳明致認為，台灣設備商的優勢在於能快速回應大客戶因應市場變動而產生的需求。只要專注滿足最大客戶的需求、做好本分，就有機會勝出，而非直接與韓國企業進行比較。

經濟部次長何晉滄今天出席簽約儀式致詞時表示，在AI浪潮推動下，台灣的半導體產業已被全世界需要，台灣的「硬實力與軟實力」正被全球看見。他特別感謝家登董事長邱銘乾在2023年發起成立德鑫半導體聯盟，帶領本土中小企業「打群架」，成員從最初的8家壯大到如今的18家。

作為這場合作的重要推手，邱銘乾表示，德鑫半導體聯盟成員包含家登、科嶠等企業，能成功的關鍵在於「夥伴、信任、雙贏」。他說，當初他拜託吳明致開發清洗機時，即使面對未知領域與沉沒成本壓力，「明致知道研發失敗，我還是會付他錢」，正是基於這種深厚的信任關係，雙方一走就是7年。

邱銘乾指出，台灣半導體供應鏈最大價值在於「彈性跟效率」，面對全球最挑剔的指標大客戶，美商解決問題可能需要7週，但台灣廠商只要7天就能改善。雖然美國企業在原始技術上具備領先優勢，但台灣在快速回應客戶需求上具備不可替代的特色，這次台美強強聯手，將能把雙方優點進一步強化。

半導體 Brooks

延伸閱讀

科嶠與 Brooks 舉行「半導體技術在地化創新策略聯盟簽約儀式」

科嶠與Brooks Automation簽訂為期15年技術授權協議

迅得、志聖、群翊訂單豐

搶攻AI基建商機！崇友拿下北士科金仁寶大樓新梯大案 2028年認列

相關新聞

從兆美元夢到跌跌不休！阿里、騰訊…8檔掉隊AI浪潮 謝金河點這2檔躋身全球百大

殞落的巨星，阿里，騰訊不威！大賣空的作者Michael Burry最近也注意到港股，他也發現美團、小米、阿里巴巴、騰訊、京東、網易、百度等股價跌很重。

台積電2奈米需求狂炸 連英特爾都將外包 大摩升目標價至2,888元

摩根士丹利（大摩）在最新出具的個股報告中指出，鑑於更佳的營收表現與定價前景，將台積電（2330）目標價由原先的2,588元上調至2,888元，暫居外資圈第六高，評等則維持「優於大盤」不變。

台躍新加坡最大貿易夥伴 精誠資訊設東南亞營運總部

資訊服務商精誠搶攻東南亞市場版圖，於新加坡成立SYSTEX Asia東南亞營運總部拓展亞洲市場。駐新加坡代表童振源今天表...

iPhone 18 Pro供應鏈資料疑外洩 衝擊蘋果印度布局

根據相關文件及知情人士說法，蘋果印度供應商塔塔電子遭勒索軟體組織竊取並公布於暗網的檔案中，包含即將推出的iPhone 1...

赴東海大學曼谷論壇演講 金仁寶總裁許勝雄：人人、處處、時時談AI

面對全球供應鏈重組、AI快速發展與地緣政治變局，金仁寶集團總裁許勝雄在東海大學舉辦的曼谷論壇上指出，AI已超越科技工具範疇，演變為一場「人人、處處、時時談AI」的企業文化變革；東海大學校長張國恩強調，生成式AI正徹底改變學習方式，未來教育的核心任務是培養能與AI共同工作的「AI原生代人才」，打造以AI為核心的「AI原生代大學」，已成為高等教育的重要發展方向。

AI加速駭客攻擊 蘋果提前發布安全性更新

科技巨頭蘋果公司今天表示，由於AI大幅加速開發惡意駭客工具的能力，已提前開放用戶進行安全性更新，一改過去與新版iOS作業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。