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東擎推出 AI Pathfinder 強化智能系統推薦 加速邊緣AI部署
東擎科技（7710）發表全新AI Pathfinder線上選型工具，透過將 AI 工作負載需求與最佳化硬體配置進行智慧媒合，協助客戶快速找到最適合的邊緣AI系統平台，加速AI應用導入與部署。隨著生成式AI、電腦視覺、多模態AI等應用快速發展，企業在導入AI時面臨的挑戰已不再只是模型選擇，而是如何找到合適的硬體平台支援實際部署。從機器視覺到超過千億參數的大型語言模型（LLM），不同AI工作負載對運算效能、記憶體容量、AI加速器配置及模型精度皆有不同需求，企業選型往往耗費大量評估時間。
為協助企業簡化選型流程，AI Pathfinder可根據AI模型需求，自動媒合至東擎多元的邊緣AI系統產品。目前平台已支援超過21種主流AI模型，包括OSS-120B、Gemma 4 32GB，以及多種電腦視覺與多模態AI應用模型，並可依據效能需求與部署情境推薦適合的硬體配置，加速平台評估與系統導入流程，協助使用者在效能、功耗、記憶體需求與系統成本之間取得最佳平衡。
東擎科技提供多元的邊緣AI系統產品，滿足客戶不同AI工作負載與應用部署需求。透過AI Pathfinder所建構的五大硬體層級架構，協助客戶快速找到最適合的系統平台，進而加速AI在各類應用中的導入，涵蓋從入門級邊緣AI推論平台到企業級高效能AI平台等多種應用場景。
AI Pathfinder不只協助企業快速完成AI系統選型，更為企業規劃邊緣AI部署提供實用參考，減少不同硬體規格之間的評估時間與測試成本。未來東擎科技將持續強化AI Pathfinder所支援的模型、加速器及驗證平台配置，並結合完整的邊緣AI系統產品組合，協助客戶更有效率的規劃與部署AI應用，加速從概念驗證（PoC）邁向實際應用。
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