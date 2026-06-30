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台積電2奈米需求狂炸 連英特爾都將外包 大摩升目標價至2,888元
摩根士丹利（大摩）在最新出具的個股報告中指出，鑑於更佳的營收表現與定價前景，將台積電（2330）目標價由原先的2,588元上調至2,888元，暫居外資圈第六高，評等則維持「優於大盤」不變。
大摩大中華區半導體主管詹家鴻預測，台積電將在7月16日法說會中，進一步調高 2026 年的營收與資本支出指引。
詹家鴻指出，在強勁的 AI 資本支出與晶片需求（涵蓋 CPU、GPU、ASIC 及光晶片網路）帶動下，預期台積電會將今年預估營收年增率上調至接近 40%，並將資本支出調高至 560 億美元，即先前預估區間520 -560 億美元的上限。
此外，根據最新的產業調查顯示，台積電2奈米需求極為強勁。詹家鴻指出，台積電近期將3 奈米晶圓廠的規劃調整為2奈米，意味著2奈米的需求比一年前的計劃增加了 6 萬片月產能。顯而易見地，AI CPU、GPU、ASIC和網路晶片是主要的驅動動能。
此外，鑑於代理型人工智慧（Agentic AI）需求極其強勁，詹家鴻不排除英特爾可能會從 2028 年開始，將部分 2 奈米伺服器 CPU 外包給台積電代工。英特爾自身也需要為其晶圓代工服務保留部分 EUV 機台與產能。
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