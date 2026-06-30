市調機構：RTX Spark 為 AI PC 市場增添新動能

輝達（Nvidia）日前發表RTX Spark 超級晶片，不僅AI運算效能，並將CUDA與RTX生態系擴展至Windows PC平台。Counterpoint 表示，RTX Spark反映AI PC正逐步朝向本地AI推論（Local AI Inference）發展，並為成熟的PC市場帶來新的競爭方向，預估 2030年Arm架構筆記型電腦將占全球筆記型電腦市場33%。

Counterpoint Research資深分析師 Minsoo Kang 表示，RTX Spark不只是另一款Arm架構PC處理器，更反映AI PC正逐步朝向本地AI推論發展。其整合Blackwell GPU、Unified Memory Architecture以及CUDA生態系，展現終端裝置執行AI工作負載的重要性持續提升。隨著AI應用逐漸由雲端延伸至終端裝置，本地AI推論預期將成為未來AI PC的重要能力之一。

Counterpoint Research研究副總監 David Naranjo 指出，未來幾年Apple與Qualcomm仍將是Arm筆記型電腦市場成長的主要推動者，而輝達的加入，將為AI PC市場帶來更多元的競爭格局。未來Arm PC市場的發展，仍將取決於軟體生態系成熟度、產品價格，以及能否提供足以吸引一般消費者的AI應用體驗。

Counterpoint預期，隨著生成式AI應用持續發展及終端裝置AI運算需求提升，Arm架構PC滲透率仍具成長空間，而AI PC市場也將持續朝向更高比例的本地AI推論能力發展。