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川湖股東會通過配息51元創高 看今年營運欲小不易

中央社／ 記者曾仁凱台北30日電

伺服器滑軌大廠川湖去年每股稅後純益高達新台幣103.23元，大賺10個股本，川湖今天舉行股東會，通過每股配發現金股息51元，創歷史新高。

川湖執行副總經理暨發言人王俊強今天維持營運展望看法不變，認為AI產業持續正向發展，川湖今年營運「欲小不易」，營收可望逐季成長，全年維持雙位數年增。

川湖在營業報告書中指出，隨AI應用蓬勃發展，包括ASIC（特殊應用積體電路）與GPU（繪圖處理器）所應用的相關產品，對於導軌的創新設計要求更甚以往，且產品問市與替換速度相當快，川湖累積多年技術、研發實力及專利布局能快速具彈性的滿足需求；尤其AI應用新加入者對於川湖的創新產品及技術更加依賴，將持續拓展不同市場與客戶，看好未來成長值得期待。

王俊強補充，AI需求強勁，市場一直在成長，除輝達（NVIDIA）主導的GPU，現在CPU（中央處理器）、TPU（張量處理器）等市場也在上來，川湖在伺服器滑軌領域布局20年，與客戶關係非常好，很多訂單陸續發酵。

川湖今年首季歸屬母公司淨利34.85億元，季減0.8%、年增38.7%，單季每股純益達36.58元，表現淡季不淡，為歷史次高。王俊強先前預告，川湖第2季營運持續「熱鬧滾滾」。

輝達 伺服器

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