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台躍新加坡最大貿易夥伴 精誠資訊設東南亞營運總部

中央社／ 新加坡30日專電
精誠集團位於新加坡 SYSTEX Asia東南亞營運總部正式啟用，左起精誠資訊資深副總經理林承軒、精誠資訊董事長林隆奮、SYSTEX Asia總經理卓健丰。精誠集團／提供
精誠集團位於新加坡 SYSTEX Asia東南亞營運總部正式啟用，左起精誠資訊資深副總經理林承軒、精誠資訊董事長林隆奮、SYSTEX Asia總經理卓健丰。精誠集團／提供

資訊服務商精誠搶攻東南亞市場版圖，於新加坡成立SYSTEX Asia東南亞營運總部拓展亞洲市場。駐新加坡代表童振源今天表示，台灣2025年成為新加坡最大貿易夥伴，有勇於創新擴大佈局的優質台灣夥伴，台星經貿與科技合作必將持續蓬勃。

SYSTEX Asia新加坡總部今天開幕，童振源致詞表示，2025年台灣與新加坡的經貿關係迎來突破，首度躍升為新加坡最大商品貿易夥伴，今年第一季台灣對新加坡出口年增近85%，成長動能之強令人振奮。台灣與新加坡在半導體及先進科技領域在全球供應鏈有難以替代的地位，也是兩地企業多年來互信互利、共同深耕成果。

他指出，精誠進一步以新加坡為東南亞的運籌樞紐，將多元數位服務能量帶到整個東南亞，服務在新加坡布局的台商，也與在地企業攜手共創新機遇。這樣的格局與視野，正是台灣企業走向國際的典範；代表處協助台商在新加坡的發展，未來將持續扮演橋梁角色。

此外，台灣證交所、KPMG、元大證券等產官學界代表今天在新加坡出席交流研討活動「IgniteInnovation: Taiwan X Singapore Connect」。駐新加坡副代表吳文齡到場致詞表示，新加坡是一個高度開放的經濟體，也是全球重要的金融及創新樞紐；而台灣擁有頂尖的半導體產業、完整科技供應鏈以及活躍的新創生態系，與新加坡的國際金融、創新及區域樞紐優勢相輔相成，讓台星兩地成為互補性的合作夥伴。

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