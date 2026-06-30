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聯發科去年非主管平均年薪連5年奪冠 台積電居第3

中央社／ 台北30日電

台灣證券交易所今天公布本國上市公司2025年「非擔任主管職務之全時員工薪資」統計，聯發科非主管全時員工去年平均年薪新台幣446.5萬元，年增3.6%，連續第5年奪冠。

護國神山台積電2025年非主管員工平均年薪407.2萬元，年增2成，從2024年排行第7向上提升至第3名。

統計去年非主管平均年薪超過300萬元的上市公司總共有8家，除了聯發科和台積電，祥碩以428.1萬元居第2，其他第4至第8名分別為瑞昱387.1萬元、達發353.3萬元、鴻勁328.0萬元、聯詠324.6萬元，和創意318.0萬元。

值得注意的是，2025年上市公司非主管員工平均薪資排行榜前10名，清一色為半導體產業。

另外如果以薪資中位數來看，去年非主管全時員工薪資中位數第1名依然是聯發科，金額為355.2萬元，其次是祥碩337.4萬元、瑞昱319.3萬元，台積電以316.2萬元居第4。

聯發科 台積電 瑞昱

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