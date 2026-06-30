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Anthropic Claude AI 模型上線微軟 Azure 台廠有望再奪訂單

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

Anthropic 30日宣布，其Claude AI模型已在微軟Azure平台上正式全面可用，底層算力由輝達Blackwell Ultra GB300系列GPU提供支持，Anthropic表示，後續將持續在Azure上擴展模型部署。法人看好隨著模型擴展，算力需求將會進一步提升，廣達（2382）、鴻海（2317）、緯創（3231）等主要供應商都將受惠。

此次上線，代表著 Anthropic與微軟、輝達三方合作邁出實質性一步，爲企業級AI智能體部署提供新的基礎設施選擇。由Anthropic 主導模型部署，此次上線的模型包括Claude Opus 4.8與Claude Haiku 4兩款，並且未來將會持續擴展新模型；而模型算力皆由輝達Blackwell Ultra GB300系列GPU作為主要供應，Azure平台則負責提供計費、身份驗證及治理管控功能。

法人指出，隨著模型在新平台上線，使用人數有望大增，進一步推動算力需求成長，鴻海、廣達、緯創等GB300 主要供應商將接獲更多訂單，帶動營收及獲利表現成長。

微軟 廣達 緯創

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