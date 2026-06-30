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英飛凌攻AI 資料中心電源半導體 Gartner 評最具競爭力

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

功率半導體大廠英飛凌（Infineon）30日宣布，根據Gartner最新報告《AI Vendor Race: Infineon Is the Company to Beat in AI Data Center Power Semiconductors》，英飛凌被評選為AI資料中心電源半導體領域「最具競爭力的公司」。Gartner指出，英飛凌能取得領先地位，關鍵在於完整產品組合、製造能力，以及對先進技術的早期投資。

隨AI資料中心快速擴張，電力供應、功率密度與散熱管理已成為產業瓶頸。英飛凌表示，公司以「從電網到處理器核心」（grid-to-core）的完整供電解決方案切入AI資料中心市場，產品涵蓋固態變壓器、電源供應器、儲能系統、中繼匯流轉換，以及處理器端電源管理，協助資料中心業者提升整體供電效率與系統可靠度。

英飛凌指出，AI運算需求快速攀升，使資料中心電源架構正面臨轉型，未來能否降低多重電力轉換過程中的能源損耗，將直接影響超大規模資料中心的營運成本與永續目標。公司預估，受惠AI供電路徑產品組合貢獻，2027財年AI市場營收可望達25億歐元。

在技術布局上，英飛凌強調，公司已提前投入碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）等寬能隙半導體。SiC主要用於高效率、高電壓的電網至機櫃端電源轉換；GaN則適合高密度、高頻率的中間功率級；至於處理器端電源管理仍以傳統矽技術為主，透過不同材料對應不同供電階段，降低整體能源損失。

不過，Gartner報告也指出，英飛凌的領先地位仍面臨來自SiC、GaN領域，以及運算主板端競爭者的挑戰。英飛凌表示，公司將持續憑藉廣泛產品線與系統層級專業知識，與系統整合商、資料中心運營商及技術領導廠商合作，加速下一代AI資料中心電源架構發展。

除AI資料中心外，英飛凌也將功率半導體、微控制器、感測、連接、功能安全與資安技術延伸至「實體AI」應用，包括人形機器人、協作機器與自主系統。英飛凌表示，從資料中心到工廠現場，AI時代不只需要更強算力，也需要更高效率、更安全且更可靠的電源與控制系統支撐。

Gartner 半導體 能源

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