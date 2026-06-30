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iPhone 18 Pro供應鏈資料疑外洩 衝擊蘋果印度布局

中央社／ 新德里/舊金山29日綜合外電報導
蘋果公司即將於今年秋季發表的iPhone 18 Pro。示意圖。(路透)
蘋果公司即將於今年秋季發表的iPhone 18 Pro。示意圖。(路透)

根據相關文件及知情人士說法，蘋果印度供應商塔塔電子遭勒索軟體組織竊取並公布於暗網的檔案中，包含即將推出的iPhone 18 Pro系列照片，以及零組件與供應商敏感清單。

路透社報導，這起資料外洩事件恐衝擊蘋果（Apple）精心建立的iPhone供應鏈體系。蘋果長期透過遍布全球的眾多供應商生產iPhone，供應商資訊向來受到嚴格保密。此次洩漏不僅可能影響蘋果與塔塔電子（Tata Electronics）的合作關係，也可能讓競爭對手、仿冒業者及供應商掌握各項零組件來源。

塔塔電子除了供應零組件，也負責代工組裝iPhone，近年來逐漸成為蘋果在中國以外最重要的製造合作夥伴之一。這項布局也是印度總理莫迪（Narendra Modi）推動印度成為全球電子製造業強國的重要策略。

此次資料外洩正值蘋果因記憶體與儲存晶片價格飆升而面臨成本壓力，蘋果上週調漲iPad與MacBook售價，分析師也預期蘋果將在未來幾個月調高iPhone價格。市場預期，蘋果將於9月發表iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max。

路透社先前報導，勒索軟體組織World Leaks在暗網公開塔塔電子20多萬個檔案，其中包括疑似舊款iPhone與特斯拉（Tesla）的零組件設計與規格文件。此外，外洩文件還包含台積電與高通（Qualcomm）相關資料，這兩家公司均為iPhone供應鏈的主要晶片業者。

根據路透社檢視的最新文件，至少有6份文件詳列iPhone 18 Pro系列多項零組件和其對應供應商，包括主機板晶片、電池與相機模組等。

知情人士透露，蘋果認為這些資訊屬高度敏感內容，尤其涉及尚未上市的新機，因此對相關文件在暗網流傳深感憂慮。

此外，這些資料也揭露哪些零件由多家供應商提供，哪些則高度依賴少數廠商，使蘋果在供應鏈中的議價能力與潛在弱點一覽無遺。

蘋果與塔塔電子均未回覆路透社置評要求。

World Leaks過去曾聲稱犯下耐吉公司（Nike）遇駭事件。路透社尚未核實外洩資料的真實性，也無法立即聯繫該組織置評。

科技網站「蘋果內幕」（AppleInsider）上週率先報導，塔塔電子外洩資料中包含iPhone 18 Pro相關文件。

路透社先前報導，蘋果已對此展開調查，並與塔塔電子合作制定長期改善措施。塔塔電子已限制內部人員存取敏感系統，同時聘請國際顧問公司進行數位鑑識調查。

知情人士表示，部分外洩文件帶有蘋果「機密」浮水印，並使用與iPhone 18 Pro系列產品相符的內部代號。

在標示iPhone 18 Pro的資料夾中，還包含多張2026年初拍攝的照片，記錄這款新機在塔塔電子工廠進行跌落測試（drop test）的情況。照片中的手機為灰色機身，背面配備3顆鏡頭和蘋果Logo。

路透社無法百分之百確認照片中的手機型號，但知情人士指出，照片中的機型確為iPhone 18 Pro。

對蘋果與塔塔電子而言，這起事件動搖了雙方合作關係的信任基礎。蘋果近年積極尋求供應鏈多元化、減少對中國的依賴，而塔塔電子正是其在印度最重要的新組裝夥伴。

市場研究機構Counterpoint預估，2026年印度製造的iPhone產量將占全球總產量的26%，高於4年前的6%。

iPhone 蘋果

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