赴東海大學曼谷論壇演講 金仁寶總裁許勝雄：人人、處處、時時談AI

面對全球供應鏈重組、AI快速發展與地緣政治變局，金仁寶集團總裁許勝雄在東海大學舉辦的曼谷論壇上指出，AI已超越科技工具範疇，演變為一場「人人、處處、時時談AI」的企業文化變革；東海大學校長張國恩強調，生成式AI正徹底改變學習方式，未來教育的核心任務是培養能與AI共同工作的「AI原生代人才」，打造以AI為核心的「AI原生代大學」，已成為高等教育的重要發展方向。

東海大學泰國教育中心日前在曼谷舉辦「東海大學曼谷論壇」，主題聚焦全球供應鏈重組、AI浪潮、企業韌性、人才培育與教育創新，邀請金仁寶集團總裁、東海大學榮譽講座教授許勝雄專題演講。

許勝雄論壇上指出，世界最大的特徵就是「變」，「變才是不變，無常才是真正的常態」。他以金融海嘯、美中貿易戰、新冠疫情及AI崛起為例，說明重大事件持續重塑全球產業結構，企業必須培養前瞻判斷力，才能把變局化為契機。

談到AI，許勝雄強調，AI已不只是科技工具，而是一場全面性的文化變革。企業過去強調「人人談創新、處處談創新、時時談創新」，如今更應提升為「人人談AI、處處談AI、時時談AI」，將AI全面融入管理、生產、服務、資料分析與經營決策，使AI成為企業文化的一部分。

許勝雄也分享50多年企業經營經驗，指出企業唯有持續強化核心競爭力，才能建立難以取代的優勢。他強調，再好的策略若缺乏執行力，都只是紙上談兵；企業更應建立信任文化，勇於授權、培養比自己更優秀的人才，才能形成持續創新的組織動能。

張國恩指出，面對AI、數位轉型及全球供應鏈重組，企業挑戰已從市場競爭延伸至人才培育、跨文化治理與接班管理，為了幫助台商精進本職學能，東海秉持「台商到哪裡、東海就到哪裡」理念，獲教育部核定設立「高階經營管理碩士在職專班泰國境外專班」，並結合泰國易三倉大學雙聯碩士合作，提供在泰台商及企業接班人就近進修的機會。

台灣師範大學校長宋曜廷在論壇後拜會駐泰國台北經濟文化辦事處，他說，AI時代教育最重要的是透過「參與式學習」培養知識、態度與技能，因為真正透過參與獲得的能力，是AI無法取代的。