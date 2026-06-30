遭指涉 AI 設備非法輸出 是方鄭重澄清：對客戶設備無權涉入

面對全球供應鏈重組、AI快速發展與地緣政治變局，金仁寶集團總裁許勝雄在東海大學舉辦的曼谷論壇上指出，AI已超越科技工具範疇，演變為一場「人人、處處、時時談AI」的企業文化變革；東海大學校長張國恩強調，生成式AI正徹底改變學習方式，未來教育的核心任務是培養能與AI共同工作的「AI原生代人才」，打造以AI為核心的「AI原生代大學」，已成為高等教育的重要發展方向。

2026-06-30 10:19