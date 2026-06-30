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遭指涉 AI 設備非法輸出 是方鄭重澄清：對客戶設備無權涉入

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
是方董事長邵泓嘉。 是方／提供
是方董事長邵泓嘉。 是方／提供

是方電訊（6561）遭媒體報導檢調單位調查機房客戶AI設備非法輸出事宜，今日一早發出重大訊息澄清，是方強調，身為資料中心機房服務業者，對客戶設備無權涉入，且針對客戶涉及異常AI設備遵循KYC及通報義務。

是方澄清媒體報導檢調單位調查機房客戶AI設備非法輸出事宜，根據媒體報導「涉走私輝達GB300至中港澳」，檢調單位至本公司要求配合調查機房 客戶AI設備非法輸出事宜。

是方強調，全力配合檢調單位調查，公司營運一切正常，對公司財務業務無重大影響。

是方表示，主要業務為資料中心機房服務業者，對客戶設備無權涉入，本公司已針對客戶涉及異常AI設備之管理遵循KYC及通報之義務。本公司與客戶行為無涉，官方網站亦已明訂AI資料中心設備管理特別規範，以配合政府打擊客戶非法輸出AI設備之行為。（https://www.chief.com.tw/idc/special_regulations_for_aidc/

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