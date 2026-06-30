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科嶠與 Brooks 舉行「半導體技術在地化創新策略聯盟簽約儀式」

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
科嶠工業。翻攝自科嶠官網
科嶠工業。翻攝自科嶠官網

科嶠（4542）30日將與Brooks舉行「半導體技術在地化創新策略聯盟簽約儀式」，宣布雙方將結合技術與製造能力，推動半導體晶圓傳載盒（FOUP）清洗設備於全球市場的開發與應用。

科嶠董事會29日決議通過，與國際半導體設備商Brooks Automation簽訂技術授權協議，將授予Brooks全球獨家授權，雙方並將於30日共同舉行「半導體技術在地化創新策略聯盟記者會暨簽約儀式」。

科嶠董事長吳明致表示，這項合作是科嶠自主技術獲得國際肯定的重要里程碑。很高興與 Brooks攜手，結合雙方在技術與全球市場的優勢，將領先的清洗設備技術推向世界；並期盼以此長期夥伴關係，深化半導體技術的在地化創新，為產業與股東共同創造長期價值。

Brooks Automation執行長David Jarzynka表示，作為污染控制技術領域的全球領導者，Brooks很高興與科嶠工業合作，以提升Brooks在台灣超越客戶期望的能力，並迅速將這種價值擴展到全球。

這項策略聯盟及技術授權，是一項著眼於雙方共同利益的長期策略夥伴關係。透過此合作，源自科嶠的創新技術將結合 Brooks在全球技術、製造與規模化方面的優勢，共同加速產品商業化進程，並提升其在全球市場的應用價值。雙方將維持緊密合作，發揮互補優勢，攜手加速客戶價值的實現。

科嶠表示，合作價值不僅在於合作中獲得持續性的收益來源，更在於加速全球布局並建立長期互信關係；對 Brooks而言則可藉此提升其在台灣超越客戶期望的能力，並迅速將這種價值擴展到全球。雙方期透過此一合作創造共榮互利的長期價值。

依協議，合約一次性授權金總金額為美金1,600萬元，在獲得授權產品達成協議相關條件後，科嶠預期可形成持續性的收益來源。相關收入認列將依會計準則及會計師意見辦理，以正式財報為準。

半導體 Brooks 晶圓

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