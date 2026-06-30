AI加速駭客攻擊 蘋果提前發布安全性更新

科技巨頭蘋果公司今天表示，由於AI大幅加速開發惡意駭客工具的能力，已提前開放用戶進行安全性更新，一改過去與新版iOS作業系統一同打包發布的慣例，以防堵安全漏洞。

路透社報導，此舉等同蘋果公司（Apple Inc.）公開承認，駭客能夠利用AI在更短的時間內，透過已知漏洞來發動攻擊。

根據蘋果過去慣例，除非資安專家發現有駭客針對未知軟體漏洞發動攻擊，否則蘋果通常只會在推出新版iOS作業系統時，一併發布安全性更新。在此期間，開發人員和其他測試人員會對下個更新版本進行測試，以修復並解決所有潛在漏洞。

不過，蘋果指出，最新一輪的安全性更新已在iOS26.6正式推出前，提前開放所有用戶下載。

蘋果也表示，儘管目前沒有證據顯示，這次修補的漏洞已遭到駭客攻擊，但仍需縮短安全性修補程式從首次發布到實際部署至用戶手機的空窗期。