AI 投資價值遭重新審視？美第2季財報7月將開跑

近期市場走勢高檔震盪，主要是數據顯示美國通膨維持高位，推升聯準會可能收緊政策，投資人預期心理壓抑市場情緒，而荷莫茲海峽再傳炮擊消息，增添美伊談判不確定性，科技股亮眼的財報亦未能抵銷投資人調節賣壓，致使主要股市多數承壓。

市場情緒轉換，全球股市多數收跌。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年6月18日至6月24日止近一周，近期淨流入力道持續擴大的美股基金，受雜音干擾暫時轉為淨流出85億美元，改由亞洲不含日本股票基金以淨流入16.05億美元居冠。

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）經理人洪華珍表示，近期市場關注焦點除持續聚焦美國最大規模募資案後續發展外，高頻寬記憶體（HBM）供給緊缺情況亦備受矚目，相關成本壓力逐步由終端消費端轉嫁至生產端，並進一步影響重要科技企業的財報表現與未來展望。

同時，投資人重新審視AI投資的回報前景，對評價過高的擔憂加大科技股拋售擴散，此外韓國監管部門對市場高槓桿情形表示關注，也拖累相關族群表現。

此外，蘋果調升部分產品售價，以及市場對聯準會偏鷹派政策預期升溫，亦持續牽動市場投資氛圍。

洪華珍指出，近期市場走勢波動加劇，不同主題的科技族群表現明顯分歧。隨著資本支出需求與獲利落地時點仍具不確定性，雲端運算與晶片等硬體供應鏈表現分化，其中雲端服務商與記憶體下游消費端相對承壓；反觀掌握關鍵零組件的企業，受惠於較強的定價能力與獲利成長潛力，表現相對突出。

展望後市，洪華珍表示，美國科技股第2季財報將自7月起陸續公布。在美國經濟維持穩健及AI基礎建設投資持續推進的帶動下，企業獲利預期有望再度展現強勁成長。對投資人而言，後續財報表現將成為市場關注重心，主要原因在於過去一年股市上漲動能主要來自企業獲利成長，而非估值擴張。

洪華珍進一步指出，隨全球科技企業持續擴大AI資本支出，加上Agentic AI與實體AI應用逐步落地，預期相關基礎設施需求將維持強勁成長動能，帶動供應鏈於未來數年持續受惠。