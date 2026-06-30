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鴻海集團積極衝刺國家主權 AI 商機 打造新日不落帝國
鴻海（2317）集團積極衝刺全球主要國家主權AI商機，AI伺服器製造基地除了原有的中國大陸、台灣，以及近年大肆擴產的北美市場之外，今年還陸續插旗日本、歐洲法國，甚至擴及非洲大陸，顯示集團已從過去「電子代工日不落帝國」，逐步轉型為靠AI打造「新日不落帝國」。
隨著AI伺服器需求暴增，目前相關產品鴻海集團主要生產基地位在大陸、台灣以及北美，尤其隨著輝達及大型雲端服務商（CSP）AI需求暴增，近年鴻海大力加碼美國製造。
在全球主權AI風潮帶動下，鴻海集團也快速展開新布局，於日本、中東、歐洲及非洲皆有合作案。
鴻海董事長劉揚偉先前指出，全球主權AI發展下，鴻海集團會在多國建立AI數據中心產業鏈。資通訊和AI應用已成為鴻海集團兩大成長動能。
鴻海今年6月初宣布，攜手法國先進運算與AI領域領導者Bull，共同在法國與捷克兩地生產AI伺服器與基礎設施，首度揮軍歐洲主權AI市場，初期投資逾1.2億歐元（約新台幣44.11億元）。
鴻海表示，規劃中的歐洲主權AI設施可望在歐洲當地生產，製造與初步測試將在鴻海捷克的Pardubice工廠進行，隨後在Bull位於法國Angers的工廠進行組裝、最終整合與系統級驗證。
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