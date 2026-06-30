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美國消費者不滿記憶體價格飆漲 三巨頭陷反壟斷訴訟
三星、SK海力士、美光面臨反壟斷訴訟。綜合外電報導，美國消費者不滿記憶體價格飆漲，對三星、SK海力士、美光提出集體訴訟，指控三家公司以增產高頻寬記憶體（HBM）為藉口，來操控DRAM價格，對此要求賠償。
14名美國消費者與三家中小型個人電腦（PC）組裝配銷商，在加州北區地方法院提出集體訴訟，本案被歸為反壟斷訴訟。原告指出，三家公司2022年起系統性限制DRAM供給，導致四年來價格激增約700%。他們認為，三家公司藉口要管理庫存，實際上減產來推升價格。
本官司的核心問題是，HBM擴大生產與標準型DRAM供給縮減的關係。原告宣稱，三家公司為增產用於AI晶片的HBM，限制標準型DRAM的產線與投資。若在競爭市場，一家公司減產，另一家通常會增產來爭取市占，但三家業者約在相同時間減產，形同共同控制生產。
訴狀指出，全球DRAM市場由三星、SK海力士、美光寡占，美國消費者與小型PC業者別無選擇，只能仰賴這三家公司。他們要求法院下令停止減產，並要求賠償。
訴狀並稱，三星與海力士半導體（SK海力士的前身），以往曾在美遭控操控DRAM價格，2005年分別遭罰300萬美元、185萬美元。美光傳出因配合調查，免於罰款。
目前記憶體價格大漲，是否與過去的共謀抬價相同，預計是官司焦點。現行看法是DRAM漲價出於多重因素，涵蓋AI資料中心的投資增加、HBM需求驟升、標準型記憶體供給短缺。
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