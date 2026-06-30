三星、SK 海力士大擴產 產業鏈下游業者盯庫存...怕黃金變毒藥

南韓政府支持下，三星、SK海力士展開史上最大規模記憶體投資計畫，市場擔憂未來供給大舉開出後，恐再度導致產業景氣反轉向下。

法人指出，群聯（8299）、威剛（3260）、創見（2451）、宇瞻（8271）、十銓（4967）等位於產業鏈下游的儲存解決方案業者與模組廠都必須提高警戒，嚴防手中庫存從「黃金」變成「毒藥」。

隨著記憶體缺貨大漲價，群聯、威剛等業者均積極拉高庫存水位，一方面藉此因應客戶強勁需求，另一方面也能在報價走揚之際，靠手上庫存與報價之間的價差，賺取更多利潤。

換言之，當下的庫存，對業者而言就是「黃金」，價格不斐。

不過，業界人士指出，記憶體產業向來具有高度循環特性，當前雖然AI需求支撐市場，隨著三星、SK海力士未來數年擴大投資，一旦新增產能陸續開出，若終端需求不如預期，市場供需恐再度失衡，屆時高價庫存將面臨跌價壓力，甚至需提列存貨跌價損失，變成「毒藥」。