聽新聞
0:00 / 0:00
三星、SK 海力士大擴產 產業鏈下游業者盯庫存...怕黃金變毒藥
南韓政府支持下，三星、SK海力士展開史上最大規模記憶體投資計畫，市場擔憂未來供給大舉開出後，恐再度導致產業景氣反轉向下。
法人指出，群聯（8299）、威剛（3260）、創見（2451）、宇瞻（8271）、十銓（4967）等位於產業鏈下游的儲存解決方案業者與模組廠都必須提高警戒，嚴防手中庫存從「黃金」變成「毒藥」。
隨著記憶體缺貨大漲價，群聯、威剛等業者均積極拉高庫存水位，一方面藉此因應客戶強勁需求，另一方面也能在報價走揚之際，靠手上庫存與報價之間的價差，賺取更多利潤。
換言之，當下的庫存，對業者而言就是「黃金」，價格不斐。
不過，業界人士指出，記憶體產業向來具有高度循環特性，當前雖然AI需求支撐市場，隨著三星、SK海力士未來數年擴大投資，一旦新增產能陸續開出，若終端需求不如預期，市場供需恐再度失衡，屆時高價庫存將面臨跌價壓力，甚至需提列存貨跌價損失，變成「毒藥」。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Gmail帳號太中二怎麼修改？3步驟換掉Google ID、還有次數限制
📢 難尋4G 599吃到飽「問客服也沒用」！內行5招成功拿低價方案
📢追劇神技！Netflix「隱藏代碼」曝光 輸入5碼韓劇全跳出、還有星爺專屬彩蛋
📢 前進《動物森友會》Xpark海洋生物互動展！動森特典帽子超可愛
📢DJI Osmo Pocket 4開箱！獨旅6大實測福岡、糸島拍照攝影 還能拍富士山超勸敗
📢 小米Xiaomi 17T Pro開箱！徠卡長焦拍攝絕美人像、捕捉排球少年熱血瞬間
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。