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文曄430億聯貸 擴張全球業務
臺灣銀行與第一商業銀行統籌主辦文曄（3036）及子公司茂宣430億元聯貸案，昨（29）日完成簽約，超額認購逾2.2倍，顯示銀行團對文曄長期營運實力及未來發展深具信心。
文曄表示，聯貸資金將支應日常營運所需，優化整體財務結構，提升營運資金調度彈性，因應全球業務持續擴張及市場需求成長。
文曄為全球市占第一的專業電子零組件通路服務商，營運版圖涵蓋全球43個國家及地區、有超過160個營業據點。
受惠近年整合效益持續發酵，集團2025年營收首度突破兆元大關，稅後純益達135億元，創歷史新高。今年第1季合併營收4,943億元、稅後純益70億元，為單季新高。
展望後市，文曄董事長鄭文宗表示，今年AI需求依舊強勁，全球大型雲端服務供應商（CSP）持續提高資本支出，帶動資料中心及通訊應用需求穩健成長，看好AI應用逐步擴大至更多終端市場，推升整體半導體需求。
法人看好AI伺服器與高速互連需求爆發，帶動相關電子零組件出貨強勁，預估至2028年時，資料中心業務占文曄營收比重有望大幅提升。
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