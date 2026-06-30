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Gartner 示警 AI 基建狂蓋 供電恐跟不上
雲端服務大廠（CSP）對AI算力需求不斷衝高，AI基礎建設投資不手軟，能源消耗大幅提升。研調機構Gartner預計2026年資料中心電力消耗量達565TWh，年增長26%。AI優化型伺服器占資料中心電力消耗量31%，而AI優化型伺服器電力消耗量超過傳統伺服器。
Gartner研究總監Linglan Wang表示，運算密集型AI工作負載需求激增，資料中心電力消耗量以空前速度增長，如今AI運算能力受電力供給限制，資料中心供電保障成為全球AI競賽擴大規模與保障利潤新焦點。
Gartner預計，2026年全球資料中心電力需求較2025年104GW增長27%，達132GW，到2030年的數值預計為290GW，生成式AI以空前規模與發展速度驅動資料中心電力需求。Gartner預計2026年AI優化伺服器占資料中心電力消耗量之31%，2027年其電力消耗量超過傳統伺服器。
Gartner並警示，2030年資料中心電力消耗量預計逾1,200TWh，屆時輸電系統供電無法滿足未來資料中心建設需求，影響所有資料中心使用者。
隨著AI伺服器算力需求不斷提升，對電力功率需求也不斷加大，輝達下半年開始量產出貨Vera Rubin伺服器單一機櫃電力需求就高達600～800 kWh，運行一個小時的用電量最高達800度，相當於上千戶家庭同時用電需求。
以單一超大型AI資料中心至少需要5,000台AI伺服器來推算，用電量等同於一座城市用量，能源已經成為未來AI能否持續運行的主要關鍵。
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