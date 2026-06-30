聽新聞
0:00 / 0:00
光通訊商機 馬斯克搶進
馬斯克搶進光通訊，台廠助陣。外電報導，SpaceX創辦人馬斯克獲美國聯邦貿易委員會（FTC）許可，將收購SpaceX前工程師創立的光通訊新創公司Mesh Optical Technologies，宣告加入光通訊戰局，同步揭開AI光紀元。
業界看好，馬斯克與台灣供應鏈合作關係密切，台灣光通訊廠有機會搶下SpaceX訂單，共同進入低軌道衛星、AI伺服器的通訊商機，包括聯亞（3081）、光聖（6442）、IET-KY（4971）、華星光（4979）、波若威（3163）、眾達-KY（4977）等，將有望助陣馬斯克太空事業。
美國FTC通過馬斯克收購Mesh Optical Technologies案，雖未揭露更多交易細節。但光通訊技術正夯，馬斯克投資相關業務後，有望把Mesh Optical Technologies開發產品應用在低軌道衛星或AI基建。Mesh Optical Technologies主要瞄準光電訊號轉換開發，設計、製造光收發模組，目前產品已推進到1.6T傳輸速度，可與光引擎（OE）晶片全面整合，已有產品「Alpha C1」。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Gmail帳號太中二怎麼修改？3步驟換掉Google ID、還有次數限制
📢 難尋4G 599吃到飽「問客服也沒用」！內行5招成功拿低價方案
📢追劇神技！Netflix「隱藏代碼」曝光 輸入5碼韓劇全跳出、還有星爺專屬彩蛋
📢 前進《動物森友會》Xpark海洋生物互動展！動森特典帽子超可愛
📢DJI Osmo Pocket 4開箱！獨旅6大實測福岡、糸島拍照攝影 還能拍富士山超勸敗
📢 小米Xiaomi 17T Pro開箱！徠卡長焦拍攝絕美人像、捕捉排球少年熱血瞬間
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。