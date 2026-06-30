仿效台灣！南韓砸1800兆韓元 拚AI超級計畫

南韓政府昨天宣布，將透過公私合作的方式，由三星電子和ＳＫ海力士領軍，推進「三大超級計畫」，將大舉投資半導體、資料中心和機器人，總投資規模約一千八百兆韓元（約新台幣卅七兆元），以鞏固南韓在ＡＩ與半導體領域的全球領先地位。

南韓總統李在明、三星電子會長李在鎔、ＳＫ集團會長崔泰源昨天共同舉行記者會，宣布相關投資計畫。其中三星和ＳＫ海力士將在南韓西南地區（湖南）合計投資八百兆韓元，共興建四座記憶體廠，投資規模超過南韓政府今年度全年預算七二八兆韓元，也是史上最大記憶體投資案。

此外，南韓政府也宣布將在未來十年內，斥資一千兆韓元投資ＡＩ資料中心。李在明指出，速度是唯一生存之道，我們必須比其他任何國家更快確保ＡＩ核心要素。

值得注意的是，南韓這次規劃宣稱會仿效台灣，把投資重心放在非首都圈地區，光州將成為新的記憶體製造重鎮，西南地區則會發展成南韓第二個半導體生產基地，目標是五年內把DRAM產能提高一倍。

南韓產業通商部長金正官在政策說明時，簡報檔秀出附上國旗的台灣地圖，並標出新竹、台中和高雄的三個半導體生產基地，他點出台灣是南韓的主要競爭對手，並以台積電為例，表示從以竹科為生產基地延伸到高雄，達到均衡區域發展。他並強調新竹和高雄雖距離二三○公里，但並未因此成為半導體生態系發展的阻礙。

圖為南韓產業通商部長金正官在簡報時，以台灣為例說明分散半導體生產基地。圖／翻攝ＫＴＶ直播

根據規畫，三星、ＳＫ海力士將推動讓天安和溫陽發展為ＨＢＭ（高頻寬記憶體）封裝中心，並在東南圈（釜山和慶尚南道等）和大慶圈（大邱和慶尚北道等）建設半導體材料、零部件和裝備生產線。

三星表示，加上先前宣布在平澤和龍仁的投資，該公司規畫在南韓投資額二六五五兆韓元。ＳＫ海力士則宣布一一○○兆韓元的中長期半導體發展計畫（包括這次西南地區投資四百兆韓元）。另外，南韓未來十五年將投資卅兆韓元，用於開發下一代記憶體、設備端ＡＩ晶片和國防半導體。

台灣記憶體業者 全面警戒

業界人士稱，三星、ＳＫ海力士是全球前兩大DRAM廠，全球市占率逾百分之六十，在全球NAND市占率合計近五成，此次喊出「五年產能翻倍」，雖然ＡＩ帶來記憶體市場結構性改變，韓廠鎖定ＨＢＭ、DDR5、高容量NAND晶片擴充，但在記憶體產能可互相調度調配下，一旦未來市場需求不如預期，恐引發報價雪崩式回跌，不可不慎。

此外，歷史經驗顯示，記憶體廠宣布大擴產，即產業景氣上升循環即將觸頂訊號，兩大韓廠大動作擴產，全球記憶體業將面臨壓力測試，南亞科、華邦、威剛、群聯等台灣記憶體相關業者將全面警戒。