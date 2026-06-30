SpaceX 攻商用模型 算力需求可望擴大 帶旺鴻海、廣達等台鏈

馬斯克宣布，SpaceX旗下最新的Grok 4.5模型，性能可能已超越AI模型大廠Anthropic的旗艦產品Opus，當前正展開全面測試，瞄準商用企業市場；業內預期，相關台鏈將一起旺。

馬斯克持續投資AI模型，SpaceX對AI算力需求擴大，間接打入SpaceX的AI伺服器代工廠鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）都有望大啖算力擴張商機。

馬斯克在自家社群媒體宣布，SpaceX最新開發的Grok 4.5模型正在SpaceX及特斯拉進行內部測試，性能可能已經超越Anthropic開發的Opus模型，通過測試後進行外部推廣。

Grok 4.5模型以具備1.5兆個參數的v9基礎模型打造，並加入目前熱門的AI編程工具Cursor的資料加以訓練。Cursor由美國軟體開發商Anysphere打造，提供開發者以自然語言指揮AI編寫程式碼，可整合OpenAI、Anthropic及Google等多家AI模型，SpaceX本月以600億美元收購Anysphere，創辦團隊將加入SpaceX的AI開發團隊。

馬斯克持續在AI模型上投注資金，先前表示，預計在2026年底前，SpaceX每個月都推出一款全新AI模型。SpaceX完成收購xAI，也成為採購AI伺服器的主要廠商之一。

馬斯克全力追趕OpenAI、Google、Anthropic等AI模型第一梯隊，SpaceX對於AI伺服器採購需求將可望更加強勁。業界指出，xAI先前透過戴爾、美超微等AI伺服器品牌廠採購產品，戴爾委外釋出的訂單動能相當龐大，由鴻海、廣達、緯創、仁寶（2324）等ODM大廠分別拿下L6～L10伺服器訂單，SpaceX衝刺AI市場，對AI伺服器採購動能更加強勁，ODM廠都可望雨露均霑。