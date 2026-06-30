中科后里環差 初審通過

因應AI發展，中部機械業轉型升級半導體，國科會提出中科后里園區（后里農場）第四次環差，其中需電量從原本407.2MW大增為834MW，用電翻倍也成為供電、減排的全新挑戰，在經過初審小組討論後，昨（29）日通過初審。

中科后里園區包含后里農場與七星農場，2006年展開環評，過去經歷三次環差，后里農場部分計畫面積為134.64公頃。后里園區主要引進之產業類別包括光電、半導體、精密機械等三大產業。據統計，后里農場進駐之廠商包括美光記憶體、高明精機、友達晶材、千附精密（6829）、正崴精密（2392）、旭東機械、崴立機電等公司。

中科后里園區（后里農場部分）開發計畫第四次環差變更，主要是申請增加營建剩餘土石方，並調整土石方暫置調度場配置及剩餘土石方處理規劃。

同時整體園區用電量變更為834.32MW，間接碳排為每年347萬公噸，全基地溫室氣體總量碳排已不超過每年476萬公噸為上限。

中科表示，用電量從原本預估的407.22MW翻倍上修，主要是因為既有營運廠商因設備升級，需調整其用電量為474.30 MW，再加上因應廠商的產業輪替，由過去的精密機械業轉為半導體產業，用電量也隨之提升，預估新增用電量為314.10MW，另因園區再生水水質提升等公共用水調整其用電量為5.04 MW，因此整體園區用電量變更為834.32 MW。

初審小組討論時，環評委員主要針對樹木移、補植計畫，以及檢核溫室氣體計算方式合理性，具體說明溫室氣體減量規劃及效益分析，評估建立滾動式檢討機制以提升再生能源使用比例之可行性，建議以最劣情境具體說明全區用水規劃，並具體說明枯水期因應調度計畫，以及評估土石方運輸時間額外避開中、小學（含通學區）上、下學時間之可行性，最後建議通過環差案。