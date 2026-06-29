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科嶠與Brooks Automation簽訂為期15年技術授權協議
科嶠（4542）29日召開重大訊息記者會布與Brooks Automation簽訂為期15年的技術授權協議。目的在於強化雙方策略合作，加速公司自主清洗技術的商品全球化布局。
科嶠表示，科嶠將自有的半導體晶圓傳載盒（FOUP）清洗設備相關製造技術，以全球獨家授權方式提供相對人於全球晶圓傳載盒清洗市場製造及銷售；授權期間科嶠仍保有該技術之所有權，並保留先進封裝市場相關權利。
科嶠說明，一次性授權金合計美金1,600 萬元，依約於授權產品達成約定條件後分階段收取；另就後續授權產品之銷售按件收取權利金。
同時，這次為獨家授權；訂有競業限制、技術保護（技術託管）及解除／終止條款。科嶠依約交付授權技術並提供必要之技術移轉與支援；相對人依約支付授權金及後續權利金，並負保密義務。
科嶠指出，這項技術授權可形成長期、經常性之收益來源，並有助拓展本公司技術之全球市場；相關收入之認列將依會計準則及會計師意見辦理，請以正式財報為準。
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