快訊

鄭英耀請病假缺席教委會？教育部發聲「無關健康因素」：已獲召委同意

美光代理商遭檢調搜索調查？青雲公告說明：對財務業務無重大影響

市場盯台積電7月中旬法說 全球半導體與台股風向球

聽新聞
0:00 / 0:00

日月光公告取得設備與廠務工程 合計金額約37億元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
日月光。 圖／聯合報系資料照
日月光。 圖／聯合報系資料照

封測龍頭日月光投控（3711）29日公告多筆取得廠務工程與營業用機器設備，總金額合計逾37億元，顯示集團持續投入產能擴充與廠務建置，配合AI與先進封測需求升溫，資本支出動能維持高檔。

日月光今日公告五筆交易，內容涵蓋子公司取得廠務工程及營業用機器設備。其中，廠務工程相關金額合計約14.51億元；營業用機器設備相關金額合計約22.52億元，整體金額合計約37.03億元。

日月光投控因應AI浪潮與先進封測需求優於預期，已二度調升今年資本支出，由原先70億美元上修至85億美元，折合新台幣逾2,600億元，凸顯集團積極卡位AI供應鏈與先進封裝產能。

展望後市，日月光今年先進封測營收預期將較去年翻倍成長，其中約75%來自封裝、25%來自測試；集團也將持續擴大投資研發、人力資本、先進產能與智慧工廠，資本支出與研發費用將明顯高於去年，且2027年支出規模仍將維持高檔。

市場人士指出，AI伺服器與大型雲端資料中心建設持續推升高階封裝、測試與系統級整合需求，日月光加大設備與廠務工程投資，代表公司正為後續先進封測產能放量提前準備。隨AI晶片封裝複雜度提高，晶圓測試、最終測試、先進封裝及智慧工廠需求同步升溫，將成為日月光未來營運成長的主要支撐。

法人觀察，日月光短線資本支出擴大，將增加折舊與現金流壓力，但若先進封測營收如預期放大，規模經濟與產品組合改善有望逐步反映至獲利表現。

封測 日月光 日月光投控

延伸閱讀

台積電彈升！弘塑等設備族群跟著回神 這對「母子檔」一起亮燈

獲利上修AI族群 逢低承接

台股逼近4萬8、日股破7萬2！台日半導體ETF同創新高 00954成分股兩大巨頭大漲

PCB載板資本支出競賽 設備商迎傳統旺季

相關新聞

日月光公告取得設備與廠務工程 合計金額約37億元

封測龍頭日月光投控（3711）29日公告多筆取得廠務工程與營業用機器設備，總金額合計逾37億元，顯示集團持續投入產能擴充與廠務建置，配合AI與先進封測需求升溫，資本支出動能維持高檔。

台股 ETF 群益00685L 將1分為24 分割前最後交易日是這天

台股29日反彈大漲，連帶也讓台股ETF績效回神。統計92檔台股ETF共有52檔今年來績效勝過大盤的55.3%，其中以群益臺灣加權正2（00685L）今年上漲123.1%漲幅居冠。其他居前十者還包括群益半導體收益、野村臺灣新科技50、兆豐台灣晶圓製造、台新臺灣IC設計、富邦台灣半導體、富邦臺灣加權正2、國泰臺灣加權正2、元大台灣50正2、永豐台灣ESG，整體來看科技型有五檔上榜最多，其次是正二。

智慧眼鏡需求爆發 Counterpoint：首季出貨年增83%

AI應用從手機、PC延伸至穿戴裝置，智慧眼鏡市場成為下一波消費性AI硬體焦點。研調機構Counterpoint Research最新報告指出，2026年第1季全球智慧眼鏡與智慧頭戴裝置出貨年增83%，主要受惠AR眼鏡與無顯示螢幕智慧眼鏡需求快速升溫，帶動市場重心逐漸從傳統VR頭戴裝置，轉向更輕薄、具AI互動功能的眼鏡型裝置。

Google算力告急 加速資料中心布局…台廠有望受惠

據外媒報導，Google 因算力不足，對Meta 實施Gemini 使用上限，至今仍未解除。這也迫使Google 加快擴增算力步伐，法人看好，在迫切算力需求下，台廠ODM及光通供應鏈皆有望受惠，接獲更多訂單。

市場盯台積電7月中旬法說 全球半導體與台股風向球

「護國神山」台積電（2330）7月16日將召開第2季法說會，市場內外資無不關注，更牽動著全球半導體供應鏈、美股科技晶片股，以及加權指數下半年走勢的絕對風向球。

Taicoon 攜手華逸資產 布局台積電鳳凰城廠周邊開發

隨著台積電（2330）（TSMC）持續擴大美國亞利桑那州投資，帶動鳳凰城北部科技聚落快速發展，周邊土地開發商機備受關注。由台商共同創立、總部位於美國華盛頓特區的Taicoon地產公司（Taicoon Property Partners）宣布，與華逸資產共同於6月26日亞利桑那州土地局（ASLD）公開競標中，以4,300萬美元及4,500萬美元，合計8,800萬美元成功取得兩筆土地，總面積約367英畝，正式布局台積電鳳凰城廠周邊開發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。