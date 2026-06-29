日月光公告取得設備與廠務工程 合計金額約37億元

封測龍頭日月光投控（3711）29日公告多筆取得廠務工程與營業用機器設備，總金額合計逾37億元，顯示集團持續投入產能擴充與廠務建置，配合AI與先進封測需求升溫，資本支出動能維持高檔。

日月光今日公告五筆交易，內容涵蓋子公司取得廠務工程及營業用機器設備。其中，廠務工程相關金額合計約14.51億元；營業用機器設備相關金額合計約22.52億元，整體金額合計約37.03億元。

日月光投控因應AI浪潮與先進封測需求優於預期，已二度調升今年資本支出，由原先70億美元上修至85億美元，折合新台幣逾2,600億元，凸顯集團積極卡位AI供應鏈與先進封裝產能。

展望後市，日月光今年先進封測營收預期將較去年翻倍成長，其中約75%來自封裝、25%來自測試；集團也將持續擴大投資研發、人力資本、先進產能與智慧工廠，資本支出與研發費用將明顯高於去年，且2027年支出規模仍將維持高檔。

市場人士指出，AI伺服器與大型雲端資料中心建設持續推升高階封裝、測試與系統級整合需求，日月光加大設備與廠務工程投資，代表公司正為後續先進封測產能放量提前準備。隨AI晶片封裝複雜度提高，晶圓測試、最終測試、先進封裝及智慧工廠需求同步升溫，將成為日月光未來營運成長的主要支撐。

法人觀察，日月光短線資本支出擴大，將增加折舊與現金流壓力，但若先進封測營收如預期放大，規模經濟與產品組合改善有望逐步反映至獲利表現。