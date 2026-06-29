智慧眼鏡需求爆發 Counterpoint：首季出貨年增83%

AI應用從手機、PC延伸至穿戴裝置，智慧眼鏡市場成為下一波消費性AI硬體焦點。研調機構Counterpoint Research最新報告指出，2026年第1季全球智慧眼鏡與智慧頭戴裝置出貨年增83%，主要受惠AR眼鏡與無顯示螢幕智慧眼鏡需求快速升溫，帶動市場重心逐漸從傳統VR頭戴裝置，轉向更輕薄、具AI互動功能的眼鏡型裝置。

Counterpoint指出，若依產品型態來看，第1季VR頭戴裝置出貨年減17%，顯示傳統沉浸式頭盔仍面臨產品周期老化、新品不足與消費需求疲弱壓力；相較之下，AR眼鏡出貨年增136%，無顯示螢幕智慧眼鏡更大增210%，成為整體市場成長主力。

其中，無顯示螢幕智慧眼鏡主要指不具備穿透式顯示功能、但搭載語音、影像、音訊與AI助理功能的眼鏡產品，例如Ray-Ban Meta AI Glasses等。Counterpoint表示，即使2026年記憶體價格上漲推升整體消費電子成本，智慧眼鏡需求仍維持強勁，反映消費者對輕量化AI穿戴裝置接受度持續提升。

在競爭格局方面，Meta仍是全球智慧眼鏡市場主導者，第1季市占率接近84%，較前一季82%進一步提升。不過，Counterpoint也指出，中國大陸與印度等區域市場正在形成在地化生態系，當地品牌透過服務整合、AI體驗與本地化應用，逐漸切入智慧眼鏡市場。

AR眼鏡方面，Counterpoint觀察，市場內部技術路線也正在轉變。較成熟的Birdbath／Flat-Prism架構第1季仍占AR眼鏡市場58%，但已低於去年同期82%；波導式AR眼鏡占比則由18%提升至42%，顯示更多品牌正朝向更輕薄、可結合AI助理與穿透式顯示的眼鏡形態推進。

隨智慧眼鏡與AR眼鏡出貨快速放大，台灣供應鏈也受到市場關注。台積電（2330）被視為低功耗AI運算晶片、連線晶片與穿戴裝置SoC背後的重要製造平台，未來若AI眼鏡新品持續增加，將有助推升先進與特殊製程需求。

瑞昱（2379）則因布局連線、音訊與AI穿戴裝置相關晶片，成為台廠中較受市場矚目的智慧眼鏡概念股。受AI智慧眼鏡題材帶動，瑞昱今日早盤買盤積極湧入，股價一度亮燈漲停板，收盤漲近6%，成為盤面強勢焦點之一。