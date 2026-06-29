智慧眼鏡需求爆發 Counterpoint：首季出貨年增83%
AI應用從手機、PC延伸至穿戴裝置，智慧眼鏡市場成為下一波消費性AI硬體焦點。研調機構Counterpoint Research最新報告指出，2026年第1季全球智慧眼鏡與智慧頭戴裝置出貨年增83%，主要受惠AR眼鏡與無顯示螢幕智慧眼鏡需求快速升溫，帶動市場重心逐漸從傳統VR頭戴裝置，轉向更輕薄、具AI互動功能的眼鏡型裝置。
Counterpoint指出，若依產品型態來看，第1季VR頭戴裝置出貨年減17%，顯示傳統沉浸式頭盔仍面臨產品周期老化、新品不足與消費需求疲弱壓力；相較之下，AR眼鏡出貨年增136%，無顯示螢幕智慧眼鏡更大增210%，成為整體市場成長主力。
其中，無顯示螢幕智慧眼鏡主要指不具備穿透式顯示功能、但搭載語音、影像、音訊與AI助理功能的眼鏡產品，例如Ray-Ban Meta AI Glasses等。Counterpoint表示，即使2026年記憶體價格上漲推升整體消費電子成本，智慧眼鏡需求仍維持強勁，反映消費者對輕量化AI穿戴裝置接受度持續提升。
在競爭格局方面，Meta仍是全球智慧眼鏡市場主導者，第1季市占率接近84%，較前一季82%進一步提升。不過，Counterpoint也指出，中國大陸與印度等區域市場正在形成在地化生態系，當地品牌透過服務整合、AI體驗與本地化應用，逐漸切入智慧眼鏡市場。
AR眼鏡方面，Counterpoint觀察，市場內部技術路線也正在轉變。較成熟的Birdbath／Flat-Prism架構第1季仍占AR眼鏡市場58%，但已低於去年同期82%；波導式AR眼鏡占比則由18%提升至42%，顯示更多品牌正朝向更輕薄、可結合AI助理與穿透式顯示的眼鏡形態推進。
隨智慧眼鏡與AR眼鏡出貨快速放大，台灣供應鏈也受到市場關注。台積電（2330）被視為低功耗AI運算晶片、連線晶片與穿戴裝置SoC背後的重要製造平台，未來若AI眼鏡新品持續增加，將有助推升先進與特殊製程需求。
瑞昱（2379）則因布局連線、音訊與AI穿戴裝置相關晶片，成為台廠中較受市場矚目的智慧眼鏡概念股。受AI智慧眼鏡題材帶動，瑞昱今日早盤買盤積極湧入，股價一度亮燈漲停板，收盤漲近6%，成為盤面強勢焦點之一。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Gmail帳號太中二怎麼修改？3步驟換掉Google ID、還有次數限制
📢 難尋4G 599吃到飽「問客服也沒用」！內行5招成功拿低價方案
📢追劇神技！Netflix「隱藏代碼」曝光 輸入5碼韓劇全跳出、還有星爺專屬彩蛋
📢 前進《動物森友會》Xpark海洋生物互動展！動森特典帽子超可愛
📢DJI Osmo Pocket 4開箱！獨旅6大實測福岡、糸島拍照攝影 還能拍富士山超勸敗
📢 小米Xiaomi 17T Pro開箱！徠卡長焦拍攝絕美人像、捕捉排球少年熱血瞬間
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。